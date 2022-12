Valentina Mädl und der SKN: Auf in Italiens Hauptstadt

Werbung

Morgen, Freitag (18.45 Uhr), treffen die Frauen des SKN St. Pölten in der Champions League-Gruppenphase auswärts auf die AS Roma. Nach dem 1:1 in der Vorwoche gegen Slavia Prag ist ein Sieg bei den Italienerinnen Pflicht, will man noch die Chance auf das Viertelfinale wahren.

Aktuell liegt der SKN vor den letzten beiden Gruppenspielen mit vier Punkten auf Platz drei, die zweitplatzierten Römerinnen haben sieben Punkte, Wolfsburg (der letzte Gegner am 22. Dezember in der NV-Arena) liegt mit zehn Zählern in Front. Gut möglich, dass zwei Siege für die K.o.-Phase nötig sein werden.

Die 16-jährige Valentina Mädl aus Mönchhof spielte gegen Slavia zum ersten Mal eine ganze Partie in der Champions League: „Es hat mich extrem gefreut, 90 Minuten spielen zu dürfen.“ Das 1:1 fand die Offensivspielerin „schade. Wir hätten uns mehr verdient, weil wir viel mehr Aktionen und Torchancen hatten.“

Nach abgesessener Sperre ist am Freitagabend auch Kapitänin Jasmin Eder wieder im Einsatz. Das Heimspiel gegen AS Roma endete nach 2:0-Führung der Niederösterreicherinnen noch mit 3:4. Mädl über die Ausgangslage: „Ich denke, es wird nicht einfach, aber ich freue mich schon sehr auf dieses Spitzenspiel gegen diesen Topverein.“