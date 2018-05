An sich wollte der Burgenländische Fußballverband (BFV) sein vorhandenes Frauenfußball-Potenzial in einer eigenen Burgenland-Liga bündeln. Daraus wird vorerst nichts. Stattdessen einigten sich die Beteiligten auf einen Kompromiss.

Ab der neuen Saison sollen die Klubs den BFV-Damen-Cup – einen eigenen Pokalbewerb – spielen. Hier sollen auch Möglichkeiten für die Zukunft ausgelotet werden, Stichwort: Lässt sich das vorhandene Niveau zu einer vernünftigen Liga bündeln? Finden sich neue Mannschaften, die seriös an einem Betrieb interessiert sind? Et cetera.

BFV-Sportlicher Leiter Hans Füzi: „Die Gespräche waren sehr konstruktiv.“ | BVZ

Bei der jüngsten vom BFV initiierten Besprechung mit den Klubs des Landesverbands hat sich folgender Trend herauskristallisiert: Aktuell gibt es nicht genügend Teams, um einen Ligabetrieb zu gewährleisten. Weil laut Hans Füzi, Sportlicher Leiter des BFV, die mit vielen Spielerinnen der Ex-Hornsteiner Damen gespickten Wampersdorferinnen beim Niederösterreichischen Verband gemeldet bleiben möchten, stehen nur fünf potenzielle rot-goldene Teams zur Verfügung.

Neusiedl und Mönchhof spielen in der Wiener Landesliga, Bad Sauerbrunn in der Gebietsliga/NÖ, St. Margarethen in der Frauengruppe Süd/NÖ sowie FC Südburgenland 1b in der 2. Liga Ost/Süd. Im Fall des wahrscheinlichen Abstiegs wird die 1b des Bundesligisten im steirischen Landesverband eingegliedert. Schon davor hat sich Goberling aus der Frauengruppe Süd/NÖ zurückgezogen.

Füzi: „Es wären also sechs Frauenteams mit Nachhaltigkeit zur Verfügung gestanden. Durch die Wampersdorfer Entscheidung gibt es nur fünf, was den meisten Klubs zu wenig war. Wir akzeptieren das und wollen nun mit dem Cup-Bewerb einen ersten Schritt setzen. Die Gespräche waren sehr konstruktiv. Trotzdem sollten wir früher oder später soweit sein, dass wir mit unseren Klubs unabhängig anderer Landesverbände einen eigenen Meisterschaftsbetrieb führen können.“

ÖFB-Fixticket plus ein Doppel mit den Herren

Ähnlich sieht es auch BFV-Präsident Gerhard Milletich: „Eine eigene Liga wäre mir lieber gewesen, aber das ist jetzt ein erster Schritt – und wir wollen auch nicht gegen den Willen der Vereine entscheiden.“

BFV-Präsident Gerhard Milletich: „Eine eigene Liga wäre mir lieber gewesen.“ | BVZ

Wie der besagte Cup in der Praxis aussehen wird (K.0.-Bewerb mit einem Match oder mit Hin- und Rückspiel, Jeder gegen Jeden, …), gilt es noch festzulegen. Dafür wurden auch die Vertreter von Neusiedl, Bad Sauerbrunn und Südburgenland 1b in den BFV-Frauenausschuss aufgenommen, um hier gemeinsam eine gute Lösung zu finden.

Füzi: „In so einen Cup-Bewerb können wir auch neue Mannschaften einbinden, damit die einmal ihre Möglichkeiten unter Wettkampfbedingungen austesten können. So will der SC Eisenstadt (Anm.: Der Verein plant bei den Herren ab Sommer in der 2. Klasse Nord einzusteigen) auch eine Frauenmannschaft installieren.“ Als Anreiz für die etablierten Teams gibt es übrigens für den Cupsieg im Burgenland ein Fixticket für den ÖFB Ladies Cup. Außerdem soll das rot-goldene Pokalfinale bei den Frauen als Doppelveranstaltung mit dem BFV-Cup-Endspiel der Herren ausgetragen werden.

Kritisiert wurden die Ligapläne des Verbands im Vorfeld unter anderem vom SC Neusiedl/See, da die Seestädter in der vom Niveau her besseren Wiener Landesliga bleiben wollten, als in einer noch nicht klar definierten Burgenland-Liga einzusteigen. Sektionsleiter Michael Feucht: „Wir sind nun sehr zufrieden mit dem Ergebnis und wurden nicht in irgendwas hineingedrängt. Mit diesem System lernt man die Vereine und das Niveau kennen, gleichzeitig bleiben wir aber in einem seriösen Meisterschaftsbetrieb. Wir wollen nun auch im Frauenausschuss etwas bewegen und vor allem daran arbeiten, dass sich im Nachwuchs etwas tut.“ Und Bad Sauerbrunns Trainer Alex Halbauer ergänzte: „Diese Lösung haben auch wir bevorzugt. Acht Teams machen aus unserer Sicht für eine Meisterschaft Sinn, sechs wären ein Kompromiss gewesen, fünf sind einfach zu wenig.“