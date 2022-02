BFV-Projekt "Real Girls Play Soccer": Vollgas mit Handbremse

Ende Oktober war die Zentrale des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) Schauplatz eines besonderen Fotoshootings. Spielerinnen der fünf gemeldeten burgenländischen Kampfmannschaften sowie die Protagonistinnen des Projekts Real Girls Play Soccer wurden in ein entsprechendes Bild gerückt. Die Message: Frauenfußball ist cool, trendy und macht Spaß.

Künftig sollen nicht nur die Kickerinnen des FC Südburgenland, des SC Neusiedl am See, der FSG St. Margarethen/Neusiedl 1b, des SC Bad Sauerbrunn und des Girls Soccer Teams (GST) Mönchhof dieses Bild verkörpern. Seit Februar 2021, also seit ziemlich genau einem Jahr, läuft das auf drei Jahre konzipierte besagte Projekt Real Girls Play Soccer. Deren Leiterinnen Yvonne Lindner und Nina Potz wollen in jenem Bundesland, das als Einziges im Erwachsenenbereich keine eigene Frauenliga betreibt und deren Teams somit auf den Betrieb in anderen Landesverbände angewiesen sind, vor allem die Basis nachhaltig stärken. In einigen Jahren soll dann bestenfalls ein funktionierendes System vom Nachwuchs bis zum Meisterschaftsbetrieb bei den Erwachsenen laufen. Schulprojekte, eine Schülerliga, regionale Stützpunkte, Förderung von Trainerinnen, die Installierung einer Hobbyliga als Vorstufe: All diese gesetzten Maßnahmen sind die Saat. Das eigentliche Ziel aber ist es, dass sich in den Vereinen Mädchenteams bilden. Genau hier stottert der Motor, wie Projektleiterin Yvonne Lindner bestätigt: „Es gibt natürlich Vereine, die den Mädchenfußball forcieren. Darüber freuen wir uns auch sehr. Allerdings gehören die Klubs bei diesem Thema generell viel mehr in die Pflicht genommen.“

Lindner spricht hier vor allem vom Potenzial, das wieder verlorenzugehen droht, Stichwort Schulfußball. Im Zuge von Kooperationen wird derzeit an 13 Mittelschulen und zwei Gymnasien als unverbindliche Übung Mädchenfußball angeboten. Eine eigene Schülerliga wird im Frühjahr stattfinden., bei der im Mai in Güssing die Landessieger ermittelt werden, die dann beim Bundesfinale antreten. Das findet in diesem Jahr im Juni in Neusiedl am See statt. Lindner: „Wir reden beim Schulfußballprojekt von rund 200 Mädchen, die sich angemeldet haben. Ein Großteil davon sind Anfängerinnen.“ Für die 40-jährige BFV-Frauenfußball-Referentin befindet sich hier die entscheidende Weggabelung zum Erfolg. „Es braucht unbedingt Vereine, wo diese Mädchen in weiterer Folge auch aktiv sein können. Wir haben im Umfeld der Schulen sämtliche Klubs kontaktiert, ob Interesse besteht. Es gab praktisch keine Resonanz, weshalb die Gefahr besteht, dass die Mädchen bald wieder dem Fußball abhandenkommen.“

Viele Bemühungen würden dann versanden, weshalb auch Lindners Frust trotz aller vorhandener Motivation steigt. Etwaige Denkvarianten, um den Druck an die Vereine zu erhöhen, wäre angelehnt an die Vorgabe, dass Klubs eine gewisse Anzahl an Nachwuchsteams stellen müssen. In der Burgenlandliga etwa sind hier vier Mannschaften (eine davon Großfeld) verpflichtend, diese können aber auch eine Spielgemeinschaft sein. Lindner und Co. könnten sich eine Pönale als Konsequenz vorstellen, wenn künftig nicht zumindest ein Mädchenteam am Start ist. „So eine Regelung wäre keine Bestrafung, sondern eine Anpassung an die heutige Zeit. Im Nachwuchsfußball ist aufgrund der neuen Mannschaftsgrößen künftig auch eine kleinere Zahl für ein Team nötig. Mir kann keiner erzählen, dass es bei den Kleinsten nicht möglich ist, fünf Mädchen aufzutreiben. Da geht es auch um das Wollen.“ Für BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt wäre diese Variante „gerade in Zeiten wie diesen unrealistisch. Eher wäre ein Anreizsystem sinnvoll, um die aktiven Klubs zu belohnen.“

Aus dem Mund der BFV-Entscheidungsträger hört sich der Befund zur aktuellen Lage ohnehin anders an. Hans Füzi, Sportlicher Leiter des BFV, sagt etwa: „Hut ab, was viele Vereine in den vergangenen beiden Jahren auch in Bezug auf Mädchenfußball zustande gebracht haben. Wir haben mittlerweile 22 Mädchenteams, das ist sehr, sehr gut für den Beginn. Alle anderen Landesverbände beneiden uns für das Konzept, auch wenn die Ideen nicht sofort 1:1 umgesetzt werden können. Es braucht einfach Geduld. Jetzt müssen wir die Entwicklung hegen und pflegen. Dass die Zukunft des Fußballs beide Geschlechter betrifft, wissen wir.“ Und auch BFV-Präsident Günter Benkö stellt klar: „Es ist in der Praxis nicht so einfach, dieses Thema in hohem Tempo weiterzubringen – wir sind aber auf einem guten Weg.“

Schlüssel: Trainerinnen und Betreuungspersonal

Dieser Weg, da sind sich alle Beteiligten jedenfalls einig, könnte vor allem dann beschleunigt werden, wenn sich bei den Vereinen Personen finden, die willens sind eine Mannschaft zu übernehmen. Dann würden laut Lindner die Klubvertreter eher offen für Neues sein: „Wir bieten auch heuer wieder eigene Trainerinnenkurse der verschiedenen Kategorien an. Ganz sicher kann es ein Schlüssel sein, dass die Vereine kein Problem mit Mädchenmannschaften haben, wenn es dafür mehr Trainerinnen oder Betreuungspersonal gibt. Allerdings braucht es auch weiterhin noch mehr Aufklärungsarbeit, damit die Vereine den Stellenwert dieses Themas erkennen. Dann würden sie hier auch grundsätzlich mit einem anderen Einsatz agieren.“