Witamwas & Co. haben nun ein „Endspiel“ um den Viertelfinal-Einzug

„Das war einzigartig, die Atmosphäre genial und unser Auftritt in Ordnung. Wir haben uns sehr gut verkauft“, meinte Frauen-Nationalteam Co-Trainer Christoph Witamwas zum 0:1 vor knapp 70.000 Zuschauern beim EM-Eröffnungsspiel im Old Trafford in Manchester gegen Gastgeber England.

Nationalteam-Betreuer Witamwas vor Frauenfußball-EM: „Old Trafford wird kochen“

In Spiel zwei am vergangenen Montag gab es dann einen souveränen 2:0-Sieg gegen Nordirland.

Frauenfußball-EM "Job done" - ÖFB-Elf nach 2:0 auf Viertelfinalkurs

„Wir haben wenig zugelassen gegen einen sehr robusten Gegner. Das ist nie leicht zu spielen. Der Sieg war aber hoch verdient“, stellte Witamwas klar, der anfügt: „Jetzt haben wir eine richtig gute Ausgangsposition.“ Und zwar für das letzte Gruppenspiel am morgigen Freitag (21 Uhr) in Brighton.

Gegner Norwegen schlug Nordirland mit 4:1, kassierte dann aber eine herbe 0:8-Pleite gegen England. Daher ist klar: Österreich genügt im direkten Duell gegen die Skandinavierinnen ein Remis, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Witamwas sieht sein Team gegen Norwegen aber trotz deren klarer Niederlage nicht unbedingt als Favorit: „Man muss trotzdem sagen, dass für England im Spiel gegen Norwegen alles zusammengepasst hat. Für uns ist es natürlich ein Vorteil, weil wir jetzt nur ein Unentschieden brauchen.“

Für die Herangehensweise ändert dies aber nichts: „Wir werden uns gut vorbereiten, weil Norwegen so ein Spiel sicher nicht noch einmal passieren wird. Die sind offensiv schon richtig gut. Aber wir gehen mit Selbstvertrauen rein ins Spiel und werden gewappnet sein.“