Frauenfußball Expertentalk zum Fußball-Geschlecht

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Diskussionsrunde. Am kommenden Donnerstag, den 23. Februar, lädt das BFV-Projektteam „Real Girls Play Soccer“ zum Expertentalk in Eisenstadt ein. Foto: zVg

„Männerdomäne Fußball! Oder wie weiblich ist der Fußball in Zukunft?“ Unter diesem Motto lädt das BFV-Projektteam „Real Girls Play Soccer“ am kommenden Donnerstag, den 23. Februar, zu einer Podiumsdiskussion in die Rooftop Bar im Eisenstädter Hotel Galántha.