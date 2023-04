FC Südburgenland: „Wissen, wie wichtig der Sieg für uns war“

Werbung

SÜDBURGENLAND - HORN 3:0. Der Start in die für den FC Südburgenland so wichtige Rückrunde verlief nicht nach Wunsch. Gegen die Liga-Top-Teams vom FAC-Landhaus (2:3) und Geretsberg/Bürmoos (2:4) setzte es zwei Niederlagen. Umso wichtiger war der samstägige 3:0-Heimsieg über den SV Horn. „Wir hatten uns für das Spiel natürlich viel vorgenommen und wussten dabei auch, dass wir eigentlich anschreiben sollten. Trotz der zwei Rückschläge zum Rückrundenstart, trat die Mannschaft von Beginn an selbstbewusst auf“, so Trainer Dieter Sachs, der anfügte: „Offensive und Defensive waren dieses Mal im Einklang.“

Der Plan ist das eine, umsetzten das schwierigere. Diesen Spagat schafften Lilla Sipos und Kolleginnen aber früh und schnell übernahm man auch die Kontrolle. Nach einem Foul setzte Legionärin Sipos einen Freistoß gekonnt zur Führung ins Tor. Dieses schnelle Erfolgserlebnis gab Sicherheit und schnell legte Linda Popofsits das 2:0 nach. „Wir ließen ihnen vor allem in der ersten Halbzeit kaum Luft zum Atmen“, so Sachs weiter, der anfügte: „Wir waren fast ständig in ihrer Hälfte.“ Nach Seitenwechsel änderte sich das Bild, denn die Niederösterreicherinnen drückten auf das Tempo und wollten den Anschlusstreffer erzwingen. Diesen verhinderte Torfrau Fiona Fazekas und mit dem 3:0 durch Marie-Kristin Leitner war der erste Pflichtspielsieg im Jahr 2023 perfekt. Damit rutschte man tabellarisch nach oben und verließ auch die drei Abstiegsplätze wieder. Sachs dazu: „Wir wissen, wie wichtig dieser für uns war. Die Richtung stimmt.“

VORSCHAU Am Osterwochenende pausiert die 2. Bundesliga. So muss man sich den neu gewonnenen „Flow“ in der Trainingswoche erhalten und dann im besten Fall am Sonntag, dem 16. April, zu den Carinthians Hornets mitnehmen. Dort geht es, ab 14 Uhr, um erneut wichtige Zähler. „Die Mannschaft kann nun etwas Durchschnaufen und Kraft für die nächsten Aufgaben tanken. Wichtig war für uns, dass wir unser erstes Vorhaben mit dem Sieg abhaken konnten“, erklärte der Trainer, der anfügte: „Dennoch müssen wir fokussiert bleiben, denn in dieser Liga ist jede Mannschaft schlagbar.“