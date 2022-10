Mädl zieht mit SKN in Champions League ein: „Wahnsinn“

Werbung

Sie hat mit ihrem Verein etwas geschafft, wovon viele Fußball-Aktive träumen: Valentina Mädl, Stürmerin aus Mönchhof, zieht mit ihrer Mannschaft SKN St. Pölten in die Gruppenphase der Champions League ein – und das mit erst 16 Jahren. Damit sind die „Wölfinnen“ das erste österreichische Team, das in die europäische Elite-Liga der Frauen einzieht.

Dort warten in Gruppe B VfL Wolfsburg, AS Roma und Slavia Prag. „Richtiger Wahnsinn“, schwärmt Mädl über den Einzug, der gegen das finnische Team KuPS Kuopio gelang. Nach einem 1:0-Sieg reichte beim Rückspiel in St. Pölten ein 2:2. Sehr zur Freude von Mädl: „Für mein Alter ist das eine der größten Erfahrungen, die ich machen darf. Nicht jede hat die Chance gegen diese internationalen Größen zu spielen und ich glaube, von denen kann man einiges lernen.“

Wie sie die Chancen ihrer Mannschaft für die Gruppenphase einschätzt? Valentina Mädl: „Wir haben mit Slavia Prag die womöglich schwächste Mannschaft aus Topf zwei bekommen. Es hätten ja auch die Bayern werden können. Wolfsburg ist ein toller Gegner. Wenn wir wirklich alles geben, könnte auch ein zweiter Platz möglich sein kann.“ Dieser wäre ein Ticket für das Viertelfinale.

Jedenfalls will die junge Stürmerin nun einmal „so viel wie möglich mitnehmen und lernen“. Los geht es für die „Wölfinnen“ aus St. Pölten am 20. Oktober (18.45 Uhr) gleich beim klaren Favoriten in Wolfsburg.

Das erste Heimspiel steigt dann am 26. Oktober (18.45 Uhr) gegen AS Roma. Die weiteren Partien. 23. November/18.45 Uhr SK Slavia Prag - St. Pölten; 8. Dezember/21 Uhr: SKN St. Pölten - SK Slavia Praha; 16. Dezember, 18.45 Uhr AS Roma - SKN St. Pölten; 22. Dezember, 18.45 Uhr: SKN St. Pölten - VfL Wolfsburg.