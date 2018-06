Das Strandbad am Neufelder See war am Dienstag Schauplatz eines ganz besonderen Wettkampfs.

Niemand Geringerer als das gesamte Frauenfußball-Nationalteam – die Truppe ist derzeit im Burgenland stationiert - stellte sich nämlich in den Dienst der lustigen Sache und nahm an einer von ÖFB-Marketing-Manager Alexander Gruber ins Leben gerufenen Tretboot Challenge teil.

Gegner waren dabei Schülerinnen und Schüler der NMS und Volksschule Neufeld. Im Rahmen eines Staffelbewerbs galt es so das Rennen der etwas anderen Art am Wasser zwischen den Spielerinnen sowie Betreuern des Nationalteams und den Youngsters zu bestreiten.

Neufelds Bürgermeister Michael Lampel gab das Startsignal, Ex-FIFA-Referee Günter Benkö „überwachte“ als Oberschiedsrichter – und los ging’s.

Am Ende setzten sich die Kickerinnen durch, auch wenn Nina Burger und Torfrau Manuela Zinsberger per spontan organisiertem E-Boot die letzte Staffel ihrer eigenen Truppe noch aufhielten und – wie Benkö schmunzelnd erwähnte – eine „grobe Unsportlichkeit“ begingen. Hochoffiziell wurde es dadurch ein sportliches Remis, weil die letzte Schulstaffel am Ende so noch auf Augenhöhe das Ufer erreichte.

Aber um das Ergebnis ging es an diesem Vormittag ohnehin nicht primär: Es war einfach eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der vor allem der Spaß nicht zu kurz kam.

Österreichs Frauen-Nationalteam verabschiedete sich danach wieder in Richtung VIVA-Landessportzentrum Steinbrunn, wo sich die Mannschaft von Teamchef Dominik Thalhammer auf die beiden WM-Qualifikationsspiele am Freitag in Finnland und am kommenden Dienstag in Israel vorbereitet. Dort zählt dann das Ergebnis – zwei Siege müssen her, will Österreich noch seine Chance auf das Play-off für ein WM-Ticket wahren.