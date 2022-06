Frauenfußball ÖFB-Frauen-EM-Test gegen Dänemark erfüllte trotz 1:2 Zweck

1:2 verloren, aber wichtige Erkenntnisse gewonnen: Der erste EM-Test von Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam am Sonntag in Wiener Neustadt gegen Dänemark hat seinen Zweck absolut erfüllt. Dass noch viel Arbeit auf die Schützlinge von Teamchefin Irene Fuhrmann bis zum Endrundenstart am 6. Juli in England gegen den Gastgeber wartet, war schon vorher klar gewesen. Zuvor dürfen Kapitän Viktoria Schnaderbeck und Co. noch einmal ein paar Tage durchschnaufen.