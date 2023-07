Plan für 24/25 steht: Die Frauen-Burgenlandliga kommt in Sichtweite

Die Aufbauarbeit beim DC Deutschkreutz und beim ASV Draßburg sowie die Tatsache, dass im Frauenfußball schon ab der U15 ein Kampfmannschaftsbetrieb herrschen darf, zahlen sich aus. Im nächsten Jahr könnten beide Teams ein entscheidender Faktor dafür sein, dass sich eine eigene Frauenliga, konkret die Burgenlandliga im Frauenbereich, etabliert. Das ist jedenfalls der Plan von Yvonne Lindner, die als Leiterin des BFV-Projekts „Real Girls Play Soccer“ den Mädchen- und Frauenfußball im Burgenland langfristig etablieren will.

Zufrieden zeigt sich die ehemalige Kickerin bereits mit dem entstandenen Unterbau, der sich zuletzt etwa in einer eigenen U13-Liga belegen lässt. „Wir haben nun in der aktuellen Saison sehr viele U14-Mannschaften, daraus können sich dann bald junge Kampfmannschaften bilden“ skizziert Lindner das Zukunftsbild im Burgenland. Ab der U15 dürfen Mädchenteams im Kampfmannschaftsbetrieb spielen, weshalb die quantitative Frage für die Zukunft beantwortet scheint. Aktuell gibt es neben dem FC Südburgenland in der 2. Bundesliga aus rot-goldener Sicht noch die 1b des FC Südburgenland, den SC Bad Sauerbrunn, den SC Neusiedl/See, das GST (Girls Soccer Team) Frauenkirchen sowie den SV St. Margarethen. Macht fünf Mannschaften - zu wenig für die Ambition einer eigenen Burgenlandliga für Frauen.

Draßburg und Deutschkreutz stehen bereit, weitere Teams könnten folgen

Mittlerweile sind die ehemaligen Nachwuchsmannschaften aus Deutschkreutz und Draßburg aber bereits berechtigt, als Kampfmannschaft aufzutreten. Diese beiden Teams wären in der Rechnung von Yvonne Lindner die kommenden Burgenlandligisten Nummer sechs und sieben. „Beide wollten schon jetzt in der niederösterreichischen Geblietsliga einsteigen. Die Aufnahme wurde ihnen aber vom dortigen Verband verwehrt.“ Frei übersetzt scheint die gelebte Praxis der vergangenen Jahre, als burgenländische Frauenteams punktuell in benachbarten Verbänden mitspielen konnten, schön langsam zu Ende zu gehen. Auch hier sieht Lindner nun Handlungsbedarf, um Nägel mit Köpfen zu machen. „Schließlich geht es darum, dass wir unseren Mannschaften einen Spielbetrieb im Burgenland ermöglichen wollen. Das war unser Ziel und das wollen wir in der kommenden Saison auch umsetzen.“

2024/2025 soll es, wenn alles nach Plan läuft, eine eigene Burgenlandliga geben. Inwiefern sich Gegenwehr der in den anderen Verbänden schon bestens eingelebten Klubs formieren wird, bleibt abzuwarten. Am festen Vorsatz der BFV-Frauenfußballreferentin ändert das aber nichts: „Ich glaube, dass wir eine durchaus ausgeglichene Liga schaffen können. Nach jetzigem Stand rechne ich mit acht bis zehn Mannschaften. Das wäre eine schöne Anzahl und da bräuchten wir uns auch nicht verstecken - die Wiener Landesliga hat derzeit acht Wiener Vereine, plus den SC Neusiedl/See.“ Dann wäre das Burgenland auch nicht mehr der einzige weiße Fleck auf Österreichs Landkarte, was eine eigene Liga betrifft.

2023/2024: Cup-Bewerb und „eine Art Jugendliga“ als Übergang

Bis es aber tatsächlich soweit ist, gilt es noch weitere Basisarbeit zu leisten. Die Stoßrichtung stimme aber, wie Lindner klarstellt. Für die aktuelle Saison 2023/2024 ist auf Ebene der Kampfmannschaften im Burgenland ein Cup-Bewerb geplant, der in drei Runden gespielt wird und an dem sieben Mannschaften teilnehmen - jene sieben, die auch am aktuellen Lindner-Radar für eine kommende Burgenlandliga stehen würden. In Runde eins, die noch im heurigen Jahr gespielt werden soll, treffen die Neusiedler Frauen auf Südburgenland 1b (das A-Team ist im ÖFB-Cup im Einsatz), das GST Frauenkirchen empfängt Draßburg und St. Margarethen hat Deutschkreutz zu Gast. NÖ-Landesligist Bad Sauerbrunn ist mit einem Freilos versehen.

Zudem wird es für Draßburg, Deutschkreutz und Co. laut Lindner „eine Art Jugendliga geben, wo es keine unmittelbare Altersbegrenzung geben soll und Spielzeit für diese Übergangsphase gewährleistet ist“.