Im November 2017 präsentierten die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur, kurz ASKÖ, Burgenland gemeinsam mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) das Projekt „Mädchen am Ball“. Im Zuge dessen sollte an ausgewählten Schulen motivierten Mädls eine Fußball-Frühförderung zugute kommen.

Bis dato wurden, wie ASKÖ und ÖFB im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgaben, seit Beginn der Kampagne im Dezember 592 Mädchen in 87 burgenländischen Schulklassen der Bezirke Mattersburg und Eisenstadt mit dem Fußballsport vertraut gemacht. Das aktuelle Ergebnis ist, dass man laut ASKÖ Burgenland-Präsident Christian Illedits nun in das „Echt-Programm“ gehe. Einerseits gibt es Schwerpunktschulen und Schwerpunktvereine.

Ziel: Erst burgenland- und dann österreichweit

Dazu wurden mit Draßburg und Neufeld zwei Bezirksstandorte ins Leben gerufen, wo auch wöchentliche Trainings installiert wurden. Klares Ziel ist hier, Mädchenteams bis ins Kampfmannschaftsalter zu entwickeln.

Was möglich ist, bewiesen unlängst die weiblichen Youngsters aus Neufeld, die nach zweimonatiger Trainingszeit als reine Mädchenmannschaft der Volksschule Neufeld am Sumsi-Cup der Volksschulen teilgenommen haben. Illedits: „Das Interesse der jungen Damen an dieser Sportart ist immens. Unsere aktuellen burgenländischen Nationalspielerinnen beweisen ebenfalls, dass sich hier im Land auch viele Talente verbergen. Diese gilt es ebenfalls zu entdecken und zu fördern.“

Passend dazu gaben sich die Loipersbacherin Steffi Schneeberger (U19-Teamspielerin, sie kickt bei Altenmarkt) und die Mattersburgerin Sophie Grafl (U17-Team, sie spielt in Schwarzenbach) ein Stelldichein. Beide bilden gemeinsam mit der Parndorferin Jelena Dordic (U19-Team, sie kickt bei Neulengbach) jenes rot-goldene Trio, das im Nachwuchs österreichweit an der Spitze und auch im „Nationalen Zentrum für Frauenfußball“ aktiv ist.

Um die Spitze weiter zu stärken, brauche es aber die nötige Breite. Ergo stellte Dominik Thalhammer, Teamchef des österreichischen Frauen-Nationalteams, klar: „Das Projekt setzt genau dort an, wo wir im Frauenfußball noch Optimierungsbedarf haben. Die Kontaktaufnahme der Mädchen in den Schulen und die Motivation, diese für den Sport zu begeistern, schlägt eine Brücke zu den Vereinen und bietet somit einen Mehrwert für alle.“

Ziel sei es laut Illedits nun, das vorerst bis August 2018 anberaumte Pilotprojekt („Es ist erfolgreich angelaufen.“) schrittweise auf das gesamte Burgenland auszuweiten und dann in ganz Österreich auszurollen.