SPG Südburgenland: Auf den Top-Start folgt ein Belohnungs-Spiel

Es ist ein bestens bekanntes Bundesliga-Flair, das im Südburgenland vorherrschen wird, wenn die Damen des USV Neulengbach am Sonntag als Gegnerinnen antreten werden. Mit dem Unterschied, dass der langjährige Oberhaus-Klub FC Südburgenland diesmal im Rahmen des Frauen Cups und eben nicht im Zuge der Bundesliga gegen Neulengbach spielt. Es ist ein besonderes Erstrunden-Match für die Mannschaft von Coach Didi Sachs, ein sogenanntes Belohnungs-Spiel. „Und da wollen wir sie schon zumindest ein bisschen ärgern“, freut sich der Trainer auf den aktuell Siebenten der Admira Frauen Bundesliga. Der Faktor Heimspiel in Mischendorf sei freilich hilfreich, ansonst müsste aber schon alles passen, um die Sensation „Aufstieg“ zu realisieren. „Der Gegner steht schon eine gute Klasse über uns. Wir haben aber offensiv eine irre Qualität und wollen aus einer gesicherten Abwehr heraus versuchen Nadelstiche zu setzen.“

Zu viel Power. Gegen die Stärke der Gäste – im Bild Vanessa Beiglböck – kamen die Hornerinnen nicht an. Foto: Karl Stöger

Personell kann Sachs aus dem Vollen schöpfen, und auch das Selbstvertrauen passt. Schließlich haben sich die Südburgenländerinnen nach dem Bundesliga-Abstieg 2022 und einer schwierigen ersten Saison in der 2. Bundesliga mittlerweile sportlich sehr gut aufgestellt. „Es läuft gut. Alle ziehen voll mit, wir haben auch schon mehr Breite im Kader.“ Kurzum: Die Mannschaft ist bereit sich an der Spitze der Liga nachhaltig anzusiedeln. Auch wenn voreilige Schlüsse unangebracht sind: Das 4:0 in Horn war der zweite Zu-Null-Triumph im zweiten Spiel, die aktuelle Tabellenführung bringt zumindest einmal den Beleg eines Top-Starts mit sich.

Starke erste Hälfte war die Basis zum Erfolg

Klarerweise war in Horn nicht alles perfekt, trotzdem konnte Sachs überwiegend positiv bilanzieren: „Wir sind von Beginn weg mit viel Ballbesitz aufgetreten, haben die Gegnerinnen gar nicht ins Spiel kommen lassen.“ Die schnelle Führung durch Katja Graf (5.) sowie ein Doppelpack von Julia Meixner (37.) und Vanessa Beiglböck (42.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. „Nach dem Wechsel gab es dann eine Phase, in der wir einfach cleverer und routinierter spielen müssen. Da hatten wir auch zu viele Ballverluste.“ Die Folge war die eine oder andere Kontermöglichkeit für die Niederösterreicherinnen. Dass es nicht noch einmal eng(er) wurde, dafür sorgte einerseits Torfrau Fiona Fazekas, die in Minute 75 einen Handselfer von Lisa Rammel entschärfen konnte. Wenig später setzte dann Julia Meixner mit ihrem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie drauf.

Weiter geht es in der 2. Bundesliga für die SPG Südburgenland/Hartberg dann am 17. September. Eine Woche nach dem Cup-Duell gegen Neulengbach wird erneut in Mischendorf gekickt – dann geht es gegen FAC/Landhaus zur Sache.

Foto: BVZ

SV Horn – SPG Südburgenland/TSV Hartberg 0:4 (0:3).- Torfolge: 0:1 (5.) Graf, 0:2 (37.) Meixner, 0:3 (42.) Beiglböck, 0:4 (77.) Meixner.

Gelb: Platz (36., Unsportlichkeit); Leitner (23., Unsportlichkeit), Bacher (89., Unsportlichkeit).

SR: Sabrina Allinger.- SV Horn Platz III, 95.

SV Horn: Zotter; Neumayer, Trautenberger, Hermanke (64. Alberty), Platz (71. Hebenstreit), Gratz, Bittendorfer, Wimmer, Fabsich (64. Haunold), Rammel, Fürnkranz.

SpG Südburgenland/TSV Hartberg: Fazekas; Leitner (66. Popofsits), Skálová, Rozmis, Weber, Katja Graf (83. Rinnhofer), Beiglböck (83. Hanna Graf), Dorn (66. Ramberger), Sipos, Bacher, Meixner.

Vorschau

Frauen Cup: Sonntag, 15 Uhr: SPG Südburgenland – USV Neulengbach.

2. Bundesliga: Sonntag, 17. September, 14 Uhr: SPG Südburgenland – SG FAC – USC Landhaus