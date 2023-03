Starker Frühjahrsauftakt

Werbung

Die Frauen des Neusiedler SC trafen am Samstag die bis zuletzt sehr starken Wienerinnen des FC Altera Porta. „Wir dachten, dass Altera als Cupsieger sicher stark drauf ist, aber wir konnten auf unsere stärkstmögliche Aufstellung zugreifen“, erklärte Trainer Robert Mjka. Neusiedl dominierte die erste Spielhälfte und ließ keine Chancen zu. Für das erste Tor in der 41. Minute sprintete Damla Kirli blitzschnell auf der rechten Flanke über das halbe Spielfeld und donnerte den Ball ins lange Eck. Nur eine Minute später assistierte Hannah Schwarzbauer mit einem flachen Zuspiel, den die antrittsstarke Kirli wieder verwandelte. Die Gegentreffer des FC Altera Porta habe man laut NSC-Trainer „verschlafen“. In der 52. Minute stürmte Hannah Schwarzbauer in den gegnerischen Strafraum, ließ die letzte Verteidigerin hinter sich und setzte den Ball ins kurze Eck. Damit sicherten sich die Damen in Grün-Weiß drei Punkte.

Für das GST Frauenkirchen geht es am Samstag in der AK NÖ Gebietsliga Industrieviertel in Brunn am Gebirge los. Dort treffen die Frauenkirchenerinnen auf den aktuellen Ligaersten. Nach dem 7:1-Sieg im letzten Testspiel gegen Lassee Marchfeld, gehen diese aber selbstbewusst in die Partie. Am Sonntag tragen die Damen aus Sankt Margarethen in der gleichen Liga ebenfalls ihre erste Partie aus. Das Team aus Moosbrunn wird dafür in das Greabochstadion kommen.