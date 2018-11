Einzig in der 1. Runde des ÖFB Ladies-Cup (12. August) gegen Graz erzielten die Frauen einen 2:1-Auswärtssieg. In der Meisterschaft liegt die Mannschaft von Obfrau Christine Koch nur sechs Punkte hinter dem kommenden Gegner, allerdings ist die Favoritenrolle doch relativ klar auf Seiten Kleinmünchens. Südburgenlands Coach Rene Mahlknecht hofft trotzdem auf den versöhnlichen Herbst-Abschluss.

„Ich hoffe, dass Kleinmünchen am Samstag in unserer Reichweite ist. Wir wollen nicht ohne Punkte überwintern." Die Oberösterreicherinnen hingegen wollen sich mit einem Sieg endgültig von unten absetzen. „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels“, sagt Co-Trainer Martin Hofer, dessen Team an die Leistung aus dem Spiel gegen Landhaus (0:2) anknüpfen will. Apropos CUP: Am Samstag, 10. November, 16 Uhr, spielen die Südburgenländerinnen auswärts beim SV Neulengbach. Die Chancen, in die dritte Runde zu kommen, sind dabei nur minimal.

Planet Pure Frauen Bundesliga, 9. Runde

Samstag, 2. November

13 Uhr: FC Südburgenland - Union Kleinmünchen (Sportplatz Mischendorf)



Sonntag, 3. November

11 Uhr: SKV Altenmarkt : SV Neulengbach (Altenmarkt/Triesting)

12.30: Uhr SG USC Landhaus/Austria Wien : SKN St. Pölten Frauen (Landhausplatz)

13 Uhr: FC Wacker Innsbruck - FFC Vorderland (Sportplatz Wiesengasse) und FC Bergheim - SK Sturm Graz.