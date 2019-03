Qualifikationsgruppe: Mattersburg startet in Altach .

Nach der Saison ist vor der Saison! Am Sonntag wurde der Grunddurchgang der neuen Zwölferliga beendet, ab sofort ist die Bundesliga für die verbleibenden zehn Spieltage in die Meistergruppe der Top-Sechs und in die Qualifikationsgruppe der unteren Sechs geteilt, auch die bisher erreichten Punkte wurden halbiert.