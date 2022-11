Jiu Jitsu: Ein burgenländisches Finale in Abu Dhabi

Werbung

Noch bis kommenden Dienstag finden die Jiu Jitsu-Weltmeisterschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Dort haben sich über 1.500 Fighter aus 67 Nationen eingefunden. Der Finalkampf der unter 21-Jährigen war vor allem für Österreich eine spannende Überraschung. Beide Finalistinnen kamen nämlich aus dem Burgenland – konkret aus dem Neusiedler Bezirk.

Vorjahressiegerin und Titelverteidigerin, Julia Blawisch, von den Dragonfighters Bruckneudorf traf in Abu Dhabi auf Lisa Fuhrmann vom JJC Vila Vita Pannonia Wallern. Letztere sicherte sich in diesem ersten, österreichischen Finale der Jiu-Jitsu-WM-Geschichte mit einem 13:6-Erfolg über Blawisch die Goldmedaille und somit den U21-WM-Titel in der Klasse Fighting bis 70 kg.

Ein Kampf zwischen Trainingspartnerinnen

„Es war schwierig, weil wir kennen uns schon in- und auswendig. Wir kämpfen gegeneinander, seit wir acht Jahre alt sind, und trainieren jede Woche zwei Mal beim Kadertraining gemeinsam. Sie zählt auch zu meinen besten Freundinnen. Ich finde, es war ein super Finale. Ich habe auf jeden Fall jede Sekunde davon genossen“, erzählte Lisa Fuhrmann über den Finalkampf.

Lisa Fuhrmann (l.) ist U21-Weltmeisterin. Sie konnte sich gegen die Titelverteidigerin Julia Blawisch behaupten. Foto: zVg/Dragonfighters

Ihre Kontrahentin, Julia Blawisch, weiß über das Burgenland-Duell Ähnliches zu berichten: „Ich bin mit Silber zufrieden, aber es wäre natürlich sehr schön gewesen, das Finale zu gewinnen. Es ist schwierig für mich gewesen, da im Training immer mal die eine und dann wieder die andere gewinnt.“ Vor dem Wettkampf klärten die zwei auch, wie der Kampf möglichst fair stattfinden kann. Blawisch: „Wir haben uns im Vorhinein ausgemacht, dass kein Coach etwas hineinruft, um sich auf keine Seite zu schlagen.“

Mit besten Voraussetzungen in die Allgemeine Klasse

Beide Athletinnen werden am Samstag wieder kämpfen. Dieses Mal aber in der Allgemeinen Klasse. Julia Blawisch wird auf Freja Poulsen aus Dänemark und Lisa Fuhrmann auf eine Französin treffen. „Ich hab mir vorgenommen, aktiv und variantenreich die Kämpfe zu absolvieren. Ich will Neues ausprobieren und bin gespannt, was aufgeht“, meint Blawisch zu ihren Zielen in der Allgemeinen Klasse. Lisa Fuhrmann hat 2021 bereits einmal Bronze in der Allgemeinen Klasse in Israel geholt. Über ihren nächsten Kampf meint sie: „ Ich würde sagen, eine Medaille ist möglich, aber nur sehr schwer. Aber ich hätte mir letztes Jahr auch nie gedacht, dass ich bei den Erwachsenen etwas reiße. Möglich ist alles.“

Neben den beiden Weltmeisterinnen erkämpfte sich Martin Tremetzberger vom JJC TomboDo Zurndorf mit seinem Wiener Partner David Mitterer im Duo Men-Bewerb den siebten Platz. Lukas Bauer belegte im Fighting U21 bis 69 Kilogramm den neunten und Alexander Bauer im Fighting U21 bis 77 Kilo den 13. Platz. Beide sind vom JJC Shin Halbturn.