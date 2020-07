Thomas Mandl, beruflich unter anderem auch Tormanntrainer der Fußballakademie Burgenland, fieberte am Samstag beim abschließenden 1:0-Erfolg der Austria gegen den SV Mattersburg als Co-Kommentator bei Viola TV, also dem eigenen TV-Kanal der Veilchen, aktiv mit.

An sich ist das als langjähriger Goalie der Wiener und ausgewiesener Violetter keine große Sache. Der berufliche Hintergrund in Verbindung mit dem Gegner (wo sich an diesem Tag zahlreiche Ex-Akademie-Spieler inklusive Goalie Bernhard Unger tummelten) machten das öffentliche Daumendrücken für die Austria aber nun sehr wohl zum Thema.

„Vermisse hier Loyalität und Vertrauen“

Speziell im Akademie-Kreis kam der Auftritt gar nicht gut an – etwa bei Manuel Takacs, dem Sportlichen Leiter, den die BVZ in seinem Urlaub in Lutzmannsburg erreichte: „Meine Aufgabe ist es im Sinne unserer Akademie-Spieler dafür zu sorgen, dass sportlich eine gute Basis zwischen der Fußballakademie Burgenland und dem Partner SV Mattersburg herrscht. Da sind für mich Loyalität und Vertrauen die wichtigsten Grundtugenden. Diese verlange ich von allen AKA-Trainern sowie -Mitarbeitern und vermisse ich in diesem Fall.“

Angesprochen hat er die Angelegenheit mit Mandl freilich schon am vergangenen Wochenende, intern thematisieren wolle Takacs die Causa nach seinem Urlaub. Und auch Christian Illedits, Aufsichtsratsvorsitzender der Fußballakademie meinte: „Hier muss es noch ein klärendes Gespräch geben, wo man anspricht, was Sache ist. Ich habe den Auftritt nicht verstanden.“

Mandl selbst hielt sich bedeckt: „Es ist alles mit Manuel Takacs besprochen, diesbezüglich gibt es von mir dazu auch nichts zu sagen.“ Offensichtlich wird aber nicht zur Tagesordnung übergegangen.

Freudig reagierte Takacs übrigens auf die Startelf der Burgenländer in Wien: „Mein Dank gilt dem SVM-Trainerteam um Franz Ponweiser und Markus Schmidt, das in einer schwierigen Saison den Blick für die Spieler aus der eigenen Akademie nicht vergessen hat. Ich war extrem stolz, als ich am Samstag gegen die Austria die Startaufstellung mit zwölf ehemaligen AKA-Spielern und die folgende Leistung gesehen habe.“