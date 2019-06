Die Entscheidung um Platz zwei in der ÖFB U15-Jugendliga hätte spannender nicht sein können: Sturm Graz lag mit 41 Punkten vor den Burgenländern, die 40 Punkte auf dem Konto hatten. Und dann traf man noch ausgerechnet am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinander. Die Rechnung war aus burgenländischer Sicht einfach: Ein Sieg musste für die Gastgeber her, um am Ende auch Vizemeister zu werden.

Chefcoach Manuel Takacs und Co-Trainer Christoph Witamwas stellten ihre Truppe perfekt auf den Gegner ein. Von Beginn weg waren die Burgenländer die tonangebende Mannschaft, hatten deutlich mehr vom Spiel und münzten dies bereits nach 20 Minuten in einen Zwei-Tore-Vorsprung um.

Niklas Lang brachte die Heimischen nach elf Minuten in Führung, Goalgetter Lazar Erak erhöhte mit seinem 18. Saisontor neun Minuten später auf 2:0. Danach kontrollierten die Burgenländer das Geschehen, Sturm war lediglich bei Standards gefährlich. Tore fielen vor dem Seitenwechsel aber keine mehr.

Nach der Pause blieb die Takacs-Elf am Drücker. Der Lohn war das 3:0 durch Milan Martinov, der nach einem Standard zur Stelle war und nach 56 Minuten für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte. Weil aber die Gäste drei Minuten später auf 3:1 verkürzten, war der Deckel noch nicht drauf.

Großes Zittern kam allerdings nicht mehr auf. Das lag auch an der Hintermannschaft der Burgenländer, die gut stand und am starken Schlussmann David Faeg, der ein bärenstarker Rückhalt war. Vorne hatte man sogar noch die eine oder andere Chance, um noch höher zu gewinnen. Am Ende war der 3:1-Sieg hochverdient und bedeutete nach Schlusspfiff großen Jubel über Platz zwei und somit den Vizemeister.