Nach seiner letzten Station bei Victoria Pilsen war der Burgenländer vereinslos und hielt sich in Prag fit, nun entschied er sich zurückzutreten. Unter anderem schrieb er in seinem Statement: In den vergangenen Monaten habe ich herausgefunden, dass der härteste Teil im professionellen Sport der ist, aufzuhören.

Andi Ivanschitz kann auf 19 Jahre als Profi und eine große Karriere zurückblicken. Noch nicht fix ist, was der nun ehemals offensive Mittelfeldspieler künftig machen wird. Zuletzt war er bei Europa-League- und Champions League-Spielen als Experte beim Streaming-Dienst DAZN im Einsatz.