Das Finale des BFV-Cups wird in diesem Jahr zu einer Angelegenheit zwischen zwei Teams aus dem Landessüden. Pinkafeld und Güssing setzten sich in den Semifinal-Spielen durch und werden sich am Pfingst-Montag um den Titel duellieren, der letztlich ein Ticket für den ÖFB-Cup bedeutet.

Pinkafeld ging als Favorit in das Auswärtsspiel gegen Sigleß. Die Hausherren begannen ohne großen Respekt und erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits nach acht Minuten brachte Christopher Stiegler die Heimischen in Führung, die in der Folge dem Tabellenfünften der Burgenlandliga durchaus Paroli bieten konnten.

Dennoch gelang dem SCP noch vor der Pause der Ausgleich durch Routinier Christoph Saurer. Und nach dem Seitenwechsel waren die Gäste abgeklärter, hatten mehr vom Spiel und gingen durch Michael Oberrisser nach 64 Minuten in Führung. Und diese gab die Gastelf bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand.

Damit stehen die Pinkafelder im Finale und treffen dort auf die Güssinger, die sich sensationell gegen Neusiedl durchsetzten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kamen die Hausherren frischer aus der Kabine und gingen durch Julian Laky (51.) in Führung. Güssing setzte nach Goalgetter Roman Rasser legte nach 66 Minuten das 2:0 nach.

Entschieden war die Partie aber noch nicht, weil Neusiedl in der Schlussphase alles nach vorne warf und durch Torjäger Osman Bozkurt elf Minuten vor dem Ende auf 2:1 verkürzte. Den finalen Sturmlauf der Seestädter überstanden die Gastgeber am Ende unbeschadet und schafften damit die Cup-Überraschung