BFV-Cup-Viertelfinale: Überraschend geht anders . . .

Werbung

Ostligist setzte sich in Klingenbach durch

KLINGENBACH - NEUSIEDL 1:2. Der NSC kam seinem Ziel „Cupsieg“ einen Schritt näher, ohne dabei groß aufzuspielen. Ein Doppelschlag binnen zwei Minuten durch Konstantin Breuer, der sehenswert traf, und Matus Paukner sorgte nach einer halben Stunde für die vermeintliche Entscheidung. Klingenbach gab sich aber nicht geschlagen, Frantisek Lady antwortete noch vor der Pause mit dem Anschlusstreffer. Und nach Seitenwechsel mussten die Gäste dann auch noch die eine oder andere heikle Szene überstehen, Klingenbach hatte durchaus die Chance auf den Ausgleich. Weil Neusiedl selbst nicht den Deckel drauf machen konnte, blieb das Spiel spannend. Erst der Schlusspfiff erlöste den Favoriten. NSC-Trainer Stefan Rapp: „Wir haben schon bessere Leistungen gezeigt, aber das Ziel haben wir erreicht. Wir sind eine Runde weiter.“ Klingenbach-Coach Wolfgang Hatzl resümierte wie folgt: „Mit der Leistung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht.“

ASK KLINGENBACH - SC NEUSIEDL/SEE 1:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (28.) Breuer, 0:2 (29.) Paukner, 1:2 (35.) Lady.

SR: Habip Tekeli (K: Durchschnitt/N: gut).- Klingenbach, 170.

Klingenbach: Schuller; Fiedler (61. Eisner), Ivancsits, Valek, Chromy, Jagschitz (74. Stiglitz); Babonich (61. Kröss), Klemenschitz, Mad; Laubner (46. Petrilak), Lady.

Neusiedl: Otto; Tatzer, Strmsek, Töpel, Holzmann (46. Bucur); Toth (75. Sallam), Ibrahimovic; Gatti, Breuer (75. Haidner), Kienzl; Paukner.

Nord-Süd-Duell an die Heideboden-Mannschaft

PARNDORF - KOHFIDISCH 2:0. Parndorf kam gegen Kohfidisch ohne zu glänzen in das Cup-Semifinale. Zwei schnelle Tore von Kevin Weingrill (15.) und Jakub Sulc (17.) reichten für das Weiterkommen. Die Gäste, die einen Tag weniger Pause hatten, brauchten knapp 30 Minuten, um auch am Geschehen teilzunehmen – und lagen da schon in Rückstand. In der zweiten Halbzeit reklamierte der ASK-Tross einmal Elfer und zudem auch eine nicht gegebene Rote Karte. Offensiv war es aber zu wenig, um die Hausherren wirklich zu gefährden. „Es ist schade“, sagte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer und ergänzte: „Es war von ihnen nicht so souverän, aber bei uns fehlte immer der letzte Pass. Es wäre sicher mehr drin gewesen.“ Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl erklärte: „Wir sind weiter und das war auch unser Ziel.“

SC/ESV PARNDORF 1919 - ASK KOHFIDISCH 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Weingrill, 2:0 (17.) Sulc.

SR: Orhan (P: gut/K: Durchschnitt).- Heidebodenstadion, 150.

Parndorf: Slovenciak; Linhart, Mader, Trimmel, Dornhackl (70. Thüringer); Weingrill; Iiida, Mario Wendelin, Umprecht (46. Hauser), Puster; Sulc (70. Balti, 78. Weber).

Kohfidisch: Bruno Horvath; Gaal, Vajda, Csencsits, Paukovits (46. Binder); Mühler (46. Hasler), Oswald, Wukitsevits; Mark Horvath, Toth (77. Englitsch), Schreiber.

Bad Sauerbrunn weiter im Hoch

GÜSSING - BAD SAUERBRUNN 0:3. Für den Güssinger Finalisten des Jahres 2019 ist das BFV-Cup-Abenteuer vorüber. Mit einigen Verletzungsproblemen trat der GSV gegen Liga-Konkurrent Bad Sauerbrunn an und musste dabei noch die 0:5-Pleite aus Kohfidisch aus den Beinen schütteln. Das funktionierte in der Anfangsphase relativ gut, ehe man sich in Minute 12 durch Michal Kozak wieder einmal ein unnötiges Gegentor fing und die Gäste keine zehn Minuten später durch Mario Cerny die Weichen früh auf Weiterkommen stellten. Güssing wehrte sich, konnte sich offensiv aber kaum behaupten. „Wir kriegen einfach viel zu billige Tore“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits und schoss nach: „In der zweiten Halbzeit war der Wille erkennbar. Das 0:3 ist aber dennoch verdient.“ Den Endstand markierte abermals Kozak, der die Kurstädter so ins Halbfinale brachte. Zufrieden resümierte Trainer Heinz Kremser: „Eine rundum solide Vorstellung.“

SV GÜSSING - SC BAD SAUERBRUNN 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (12.) Kozak, 0:2 (23.) Cerny, 0:3 (52.) Kozak.

SR: Jandl (G: gut/BS: gut).- Vulcolor Stadion, 200.

Güssing: Graf; Skerlak (61. Bilovits), Peterszel, Zinkl, Kossits; Sauhammel (83. Gröller), Schendl; Hafner (61. Weinhofer), Laky (71. Manolis Heindl), Garger (83. Felix Antoni); Rasser.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Tisch, Stanislaw (82. Bartha), Bukovinsky; Ernst, Binder; Kubik, Grgic (82. Nagy), Pojer (72. Schrot), Kozak.

Mit Winden schied der letzte 2. Liga-Klub aus

WINDEN - PINKAFELD 1:2. Die BFV-Cupsieger 2019 vom SC Pinkafeld haben auch in der heurigen Saison weiter die Chance auf den ganz großen Coup. Beim einzig verbliebenen 2. Liga-Verein aus Winden tat man sich über weite Phasen schwer, was auch an den guten Hausherren lag. Dennoch ging der SCP früh durch David Korherr in Führung und legte in Minute 55 durch Niko Nagy nach. Eine Gelb-Rote Karte für Stefan Diridl und der Anschluss von Balazi ließen die Gäste zittern. Am Ende reichte es aber für das Halbfinale. Trainer Benni Posch dazu: „Abhaken – wir sind eine Runde weiter. Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Es war aber sehr schwer für uns.“ Wunschlos für die letzten Vier hat Posch nicht: „Wenn man den Cup gewinnen will, ist es egal, auf wen wir treffen.“ „Eine starke Leistung meiner Mannschaft“, meinte Winden-Trainer Christian Bauer. „Da war wirklich mehr drinnen.“

Sascha Savoric (l.) und der FC Winden mussten sich Burgenlandligisten Pinkafeld knapp mit 1:2 geschlagen geben. Foto: BVZ, Plattensteiner

FC WINDEN - SC HERZ PINKAFELD 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Korherr, 0:2 (55.) Nagy, 1:2 (76.) Balazi.

Gelb-Rote Karte: Stefan Diridl (63., Kritik).

SR: Erdem (W: gut/P: sehr gut).- Winden, 300.

Winden: Ostojic; Speckl, Kientzl (72. Schock), Balazi, Pfeiffer; Savoric, Bauer (79. Kroyer), Haider, Lucsik; Kamasik, Lorenschitz (60. Pingitzer).

Pinkafeld: Buchegger; Wenninger, Röhrling (28. Gamperl), Nyirö, Stefan Diridl, Waldherr; Kirnbauer (93. Bittner); Reiter, Saurer (69. Jonathan Pahr); Korherr, Nagy.