BFV-Hallenmasters in Oberwart: Eine Absage mit Ansage

36 Mal wurde seit 1984 Burgenlands Hallenkönig ausgespielt. Lediglich 1988 wurde das Winter-Highlight nicht ausgetragen. Dann kam Covid, weshalb 2020 das bislang letzte BFV-Hallenmasters über die Bühne ging. Der SC/ESV Parndorf triumphierte im Jänner des Vorjahres, seitdem ging Pandemie-bedingt nichts mehr in der Halle. Das wird in naher Zukunft auch so bleiben.

Nach der Absage 2021 steht mittlerweile fest, dass auch der für 15. Jänner 2022 anberaumte Finalturnier-Termin für das 37. Masters fällt. Einerseits lässt der aktuelle Lockdown und die unsichere Verordnungslage keine sichere Prognose zu, unter welchen Voraussetzungen überhaupt gespielt werden könnte. Andererseits haben sich fast alle Veranstalter der zuletzt bekannten Qualifikationsturniere aus genau diesen Gründen bereits für eine Nichtaustragung entschieden. Lediglich im Südburgenland hat Neuberg für ein Turnier den 2. und 5. Jänner zumindest einmal reserviert, auch Kirchfidisch hat eine Austragung noch nicht ganz abgehakt. Von beiden Klubs sind die Signale für eine Durchführung aber klar: nur, wenn es tatsächlich ohne große Komplikationen möglich ist. Sollten die beiden Turniere jedenfalls stattfinden, dann aber ohne Quali-Charakter für ein Masters.

BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt: „Im Spielausschuss war rasch klar, dass ein Hallenmasters unter diesen Umständen keinen Sinn macht. Einerseits gäbe es zu wenig Qualifikationsturniere, andererseits ist die Organisation völlig unsicher. Hier jetzt künstlich etwas ins Leben zu rufen, verfehlt in Zeiten wie diesen den Sinn und Zweck.“

Für den Hallenfußball im Burgenland sieht Schmidt aber nicht schwarz, nur weil die Pandemie das Masters nun bereits das zweite Mal in Folge in die Knie zwingt. „Ein kleiner, aber sehr konstanter Teil der Vereine spielt gerne in der Halle und wird das auch danach tun. Wir gehen nicht davon aus, dass eine Art Entfremdung stattfinden wird, sondern dass das Masters und die Quali dafür auch weiterhin Fixpunkte als gute Überbrückung der Winterpause bleiben werden.“