BFV-Hauptversammlung: Auf nach Markt Sankt Martin

Es ist zweifelsohne eine durchaus außergewöhnliche Situation, die der Burgenländische Fußballverband (BFV) am kommenden Dienstag im Gasthof Muschitz in Markt Sankt Martin zu bewältigen hat. Gilt es dabei doch für die anwesenden Vereine am Abstimmungsweg per einfacher Mehrheit zu klären, ob der vom BFV-Vorstand ausgesprochene Ausschluss von Vizepräsident Ernst Wild gerechtfertigt ist oder nicht. Der Obmann des ASV Draßburg verabsäumte es im vergangenen Oktober, aufgeschnappte Gerüchte über eine mögliche Spielmanipulation an die Verbände zu leiten und beließ es dabei, seinem Anwalt ein Protokoll zu übermitteln.

Eine Vorgehensweise, die für den ÖFB nicht ausreichte, weshalb eine Verletzung der Meldepflicht festgestellt wurde. Als Konsequenz wurde Wild als Funktionär im Sommer zwei Monate (einer davon bedingt) gesperrt. Zudem schloss ihn der BFV-Vorstand per Umlaufbeschluss aus dem Führungsgremium aus. Dagegen legte Wild Berufung ein. Statutenmäßig ist nun der letzte Schritt eine außerordentliche Hauptversammlung. Idealerweise wird der besagte Punkt 5 der Tagesordnung somit eine leidige Causa beenden.

Informationsveranstaltung abseits des BFV-Protokolls

Abseits der Einladung des BFV zur außerordentlichen Hauptversammlung gibt es wenige Tage davor schon eine weitere Versammlung, die nicht vom Verband aus abgehalten wird, die aber sehr wohl das Thema betrifft. Auf Eigeninitiative lud Rechtsanwalt Wolfgang Rebernig – in seiner Funktion als bevollmächtigter Stimmführer des SV Draßmarkt – zur vorbereitenden Informationsveranstaltung.

Diese steigt am Samstag in Draßmarkt. Folgende Punkt sollen dabei behandelt werden: das formelle Prozedere der Hauptversammlung, Erläuterungen zur Frage der Stimmberechtigungen und zum Thema „Ausschluss eines Vereins- bzw. Verbandsmitgliedes im BFV“ sowie mögliche Szenarien nach erfolgter Beschlussfassung über den beeinspruchten Verbandsausschluss durch die Hauptversammlung und deren Rechtsfolgen. Rebernig, ausgewiesener Experte für Vereinsrecht (er ist nicht umsonst auch Ombudsmann für Sport- und Vereinswesen im Burgenland), sagt im Vorfeld: „Es zählen die Mitgliedsvereine, die einfach Bescheid wissen sollen, worum es geht. Hier sehe ich es als Auftrag, den Leuten die Thematik zu erklären. Darum gibt es dieses Angebot von mir.“

„Werden alles respektieren und zur Kenntnis nehmen“

Aber nicht nur der Punkt 5 der Tagesordnung birgt Brisanz. Auch die Frage, ob diverse Anträge vor Ort noch eingebracht werden, ist spannend. Die dreiwöchige Frist, bis dahin muss ein Antrag eingelangt sein, um automatisch bei der Hauptversammlung behandelt zu werden, ist längst verstrichen. Eingelangt ist bis dato noch nichts.

Allerdings kann das vor Ort noch erfolgen – einziger Haken an der Sache: Dann bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, um den Antrag überhaupt zu behandeln. BFV-Präsident Günter Benkö wünscht sich vor allem eines: „Ich hoffe, dass viele Vereinsvertreter erscheinen und diese Veranstaltung ernst nehmen. Es geht hier ja nicht um irgendetwas, sondern um den burgenländischen Fußball.“

Ob der Verbands-Boss, der im Vorjahr den zum ÖFB gewechselten Gerhard Milletich als Präsident beerbte, Anträge abseits des geplanten Protokolls erwartet? „Das kann ich nicht sagen. Wir werden jedenfalls alles, was vorgebracht wird, respektieren und entsprechend zur Kenntnis nehmen.“