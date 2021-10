BFV-Spitze im Blick

Im Fußballfunktionärs-Wesen sollen in diesen Tagen gleich auf zwei Ebenen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Am Sonntag steigt in Klagenfurt bei der Ordentlichen Hauptversammlung des ÖFB die geplante Wahl von Gerhard Milletich als Nachfolger von Präsident Leo Windtner. Im Vorfeld wurde der Parndorfer vom ÖFB-Wahlausschuss bereits auserkoren, weshalb seine Bestellung als höchstwahrscheinlich gilt.

Der Noch-Präsident. Für Gerhard Milletich geht die Funktionärsreise am Sonntag eine Etage höher. Der BFV-Boss soll neuer ÖFB-Präsident werden. BVZ

Tags darauf trifft am Montag um 18 Uhr der Vorstand des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) zusammen, um Milletichs Nachfolge zu lösen. Geklärt wurde bereits, dass das durch den Abgang verwaiste Präsidenten-Amt bis zur nächsten Hauptversammlung im März 2024 von einer Person aus dem Vorstand nachbesetzt werden soll. Der Vorgang entspricht, wenn man so will, auch den Satzungsvorgaben, in denen zuerst von diesem Schritt die Rede ist. Gibt es keine Entscheidung für eine interne Nachfolge, ist seitens des BFV eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Leiten wird die Sitzung mit dem Stubener Konrad Renner der dienstälteste Vizepräsident. Seine Aufgabe ist es unter anderem beim Tagesordnungspunkt rund um die Präsidentschaft abzufragen, wer aus dem Vorstand für dieses Amt zur Verfügung stehen würde. Alle aus dem 15-köpfigen Gremium können dabei ihr Interesse bekunden, der Kreis der potenziellen Kandidaten dürfte dem Vernehmen nach aber höchstens vier Personen groß sein.

„Klare Verhältnisse sind unser oberster Wunsch“

Renner selbst stünde dabei für das Präsidentenamt zur Verfügung, ebenso wie BFV-Schriftführer Harald Schermann aus Mannersdorf. Ebenso fielen hinter vorgehaltener Hand die Namen von Schiedsrichterobmann Günter Benkö aus Rauchwart und Rechtsmittelreferent Robert Bencsics aus Oberwart, beide hielten sich aber noch bedeckt und wollen den Montag abwarten. Mehr als vier Personen, die sich einer Abstimmung stellen würden, gelten im Vorfeld als ausgeschlossen. Wahrscheinlicher ist ein Szenario, dass sich drei bis vier Kandidaten melden und nach einem ersten Durchgang zwei davon für eine etwaige Stichwahl übrigbleiben. Das genaue Prozedere gilt es hier noch festzulegen. Renner wird jedenfalls einen Vorschlag abgeben, in welcher Form die Wahl erfolgen wird. BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt, der als Protokollführer ohne Stimmrecht mittendrin ist, klärt auf: „Da geht es einfach um Modelle, wie die Abstimmung durchgeführt wird – etwa welche und wie viele Wahlgänge es braucht, wenn mehr als zwei Kandidaten zur Verfügung stehen.“

Ebenso wird auch abzuklären sein, ob offen oder geheim abgestimmt wird. Die Satzungen sehen laut Konrad Renner eine offene Wahl vor. „Wenn jemand beantragt, dass geheim abgestimmt wird, entscheidet die Mehrheit darüber“, so der Vizepräsident aus der Gruppe Süd, der sich selbst bei der Frage nach der Prognose noch nicht festlegen wollte, ob es schon am Montag zu einer endgültigen Entscheidung rund um die Nachfolge von Gerhard Milletich kommen wird. Angepeilt werde diese aber sehr wohl, denn: „Zügig klare Verhältnisse zu schaffen ist unser oberster Wunsch.“