Blaufränkisch-Derby findet statt.

Etliche Meisterschaftsspiele an diesem Wochenende fielen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, doch die beiden Burgenlandligisten aus Horitschon und Deutschkreutz trotzen dem Unwetter und treten ab 15 Uhr in Horitschon zum Lokalderby an.

Für die Fans gibt es ein besonderes Zuckerl – in der Halbzeitpause wird ein Fernseher verlost.