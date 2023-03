Burgenlands Legionäre von Schottland bis Litauen im Check

Werbung

Trimmels Union trifft auf Stuttgart

Vor der Länderspielpause musste Christopher Trimmel beim 2:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt krankheitsbedingt passen. Mittlerweile hat der 36-jährige Mannersdorfer seine Erkältung aber gut überstanden, ist wieder fit und bereit für die kommenden Aufgaben mit seinem Verein. Am Samstagnachmittag ist Union Berlin schließlich wieder in der Deutschen Bundesliga gefordert – erneut geht es im Stadion An der Alten Försterei zur Sache. Um 15.30 Uhr empfängt der derzeitige Tabellen-Dritte – der mit 48 Punkten aus 25 Spielen eine fantastische Zwischenbilanz aufweiset – das aktuelle Schlusslicht VfB Stuttgart.

Hosiner & Co. weiter Verfolger von Ulm

Der Eisenstädter Philipp Hosiner war während der Länderspielpause in Deutschland im Einsatz. Einfacher Grund: In der Regionalliga Südwest, wo der 33-Jährige bei den Kickers Offenbach unter Vertrag steht, wurde regulär gespielt. Am vergangenen Freitag bejubelten gut 6.000 Besucher einen 2:1-Heimsieg gegen die TSG Balingen. In der ersten Halbzeit kassierte Offenbach eine Ampelkarte und musste über eine Stunde in numerischer Unterzahl auftreten, Hosiner wurde zur Pause ausgetauscht. Weil Leader SSV Ulm daheim mit 1:4 gegen FSV Frankfurt das Nachsehen hatte, rückt Offenbach (46) als Zweiter auf sechs Punkte heran. Weiter geht es für die Kickers am Samstag in Homburg – dem nur zwei Punkte zurückliegenden Vierten.

Haring und das Comeback-Thema

Seit 16. Oktober 2022, einem Kurzeinsatz beim Auswärtsspiel in Aberdeen, schleppt Peter Haring nun schon ein leidiges Thema mit sich herum: Der Siegendorfer in Diensten des schottischen Premiership-Klubs Heart of Midlothian schied damals mit einer Gehirnerschütterung aus. Was folgte, waren langwierige Symptome: „Zu Beginn ging es mir recht bald wieder gut, dann aber wurde es wieder schlechter und es kamen neue Symptome dazu. Die sind dann für eine Zeit geblieben – das war schon komisch, aber kommt vor,“ so der 29-Jährige beim Blick zurück auf den einen oder anderen abgebrochenen Comeback-Versuch. Mittlerweile steht Peter Haring seit geraumer Zeit voll im Training. Gut möglich also, dass der Burgenländer somit auch wieder zeitnah im Matchkader stehen könnte. Das nächste Pflichtspiel des Tabellendritten (zuletzt gab es in Aberdeen mit 0:3 und bei Celtic mit 1:3 zwei Niederlagen) folgt am Samstag in Kilmarnock. In jedem Fall wird das Comeback-Thema heißer.

Kuster und die feine Lage bei Winterthur

Sein Comeback im Profifußball hat Goalie Markus Kuster nach der vereinslosen Zeit seit der Winterpause in der Schweiz beim FC Winterthur bereits hinter sich gebracht. Derzeit befindet sich der 29-jährige Schlussmann aus Pama beim Super League-Verein im Hoch, hat der FCW doch vor der Länderspielpause 1:0 gegen St. Gallen gewonnen. Markus Kuster war dabei auch als Nummer eins ein starker Rückhalt, weshalb sein neuer Verein mit 26 Punkten auch das Tabellenende verlassen hat. Drei Zähler Vorsprung auf Sion nimmt Winterthur mit, wenn es am Samstag beim FC Basel auswärts zur Sache gehen wird.

Pavelic in Litauen mit Zalgiris aktiv

Der Neusiedler Mario Pavelic, in Litauen bei Zalgiris Vilnius unter Vertrag, ist nach der Ländermatch-Pause wieder mit seiner Mannschaft im Einsatz. In der dortigen A Lyga geht es am Samstag daheim gegen Suduva Marijampole. Bislang ist die aktuelle Saisonphase gut verlaufen. Nach vier Spieltagen steht Zalgiris mit sieben Punkten auf Platz drei. Der 29-jährige Burgenländer, in der Vergangenheit unter anderem bei Rapid, Rijeka, Admira oder WAC aktiv, spielte stets durch.