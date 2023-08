Burgenland-Legionäre: Von Europacup-Flair bis zum Bundesliga-Auftakt

Trimmel und die Liga-Aufgabe Mainz

Christopher Trimmel wurde beim ersten Pflichtspiel von Union Berlin – dem Erstrunden-Match im DFB-Pokal beim Regionalligisten Astoria Walldorf – in Minute 68 eingewechselt. Die Mannschaft des Mannersdorfers setzte sich am Ende klar mit 4:0 durch und fiebert bereits dem Startschuss in der Deutschen Bundesliga entgegen. Am Sonntag geht es für den Champions-League-Vertreter aus der Hauptstadt um 15.30 Uhr gegen Mainz 05.

Nächste Chance beim Spiel in Fürth

Der St. Georgener David Nemeth durfte sich über seine Einwechslung beim 5:0-Erfolg des FC St. Pauli im DFB-Pokal beim Oberligisten Delmenhorst freuen. In Minute 72 war es soweit, stand der 22-jährige Defensivmann erstmals in dieser Saison für das 2. Bundesliga-Team am Platz. In der Meisterschaft war der in der Vorsaison lange verletzt gewesene Burgenländer im Kader, aber noch ohne Einsatzzeit. Die nächste sportliche Aufgabe in der 2. Deutschen Bundesliga wartet auf den nach zwei Spieltagen auf Platz sieben stehenden Kultklub aus Hamburg am Samstag um 13 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Fürth.

Der erste Sieg für Kusters Winterthur

Nach zwei Niederlagen und einem Remis gelang dem FC Winterthur in der Schweizer Super League gegen Grasshoppers Zürich mit 3:1 der erste Sieg in der neuen Meisterschaft. Somit ist die Mannschaft von Legionär Markus Kuster derzeit Neunter in der Zwölferliga. Der Schlussmann aus Pama spielte zwischen den Pfosten wieder durch. Nun folgt eine kurze Super League-Pause, gespielt wird aber dennoch, konkret im Schweizer Cup: Da tritt der FCW beim Viertligisten Wettswil-Bonstetten an.

Premiership: Pause für Harings Hearts

Mit dem 0:0 daheim gegen Kilmarnock blieben Hearts of Midlothian in der schottischen Premiership nach zwei Spielen weiterhin ohne Gegentor. Die Mannschaft von Legionär Peter Haring hält bei vier Punkten, der Siegendorfer spielte zuletzt vor heimischem Publikum durch. Am heutigen Donnerstag steht das Rückspiel der Conference-League-Quali gegen Rosenborg Trondheim am Programm. Das Hinspiel in Norwegen ging 1:2 verloren. Weiter geht es für Hearts übrigens nicht in der Meisterschaft, hier gibt es am Wochenende Pause. Stattdessen steht am Sonntag um 15 Uhr das Achtelfinale im Ligacup gegen Partick Thistle an. Das Duell gegen den Klub aus der zweithöchsten Liga (Championship) steigt daheim im Tynecastle Park Edinburgh.

Zalgiris in der Liga problemlos

Kein Probleme hatte Zalgiris Vilnius in der litauischen A Lyga gegen den Vierten Hegelmann Litauen. Die Mannschaft von Mario Pavelic – der Neusiedler spielte einmal mehr durch – setzte sich glatt mit 4:0 durch. Weit mehr Probleme bereitete in der Vorwoche der Dritte der schwedischen Liga, BK Häcken. Das Team aus Göteborg setzte sich im Zuge der Europa League-Quali bei Zalgiris mit 3:1 durch – am heutigen Donnerstag erfolgt das Rückspiel. Weiter geht es für Pavelic und Co. dann in der Liga am Sonntag. Das Team, aktuell Zweiter hinter FK Panevezys, ist auswärts bei Dainava Alytus gefordert, dem Siebenten. Zehn Runden sind in der litauischen Liga noch zu absolvieren.