Die SV Mattersburg Amateure sind Meister. Soweit, so klar. Wer sich hinten nach dem letzten Spieltag aus der BVZ Burgenlandliga verabschieden muss, ist hingegen noch nicht in Stein gemeißelt. In der Praxis werden zwei der letzten drei Teams die beiden Abstiegsplätze belegen. Rein theoretisch könnte Parndorf II auch noch abgefangen werden, da müsste aber schon so viel passieren, dass von einem mittleren Fußballwunder gesprochen werden könnte. Die BVZ blickt vorab auf die Schauplätze, wo es am Samstag ab 17.30 Uhr für zumindest eine Mannschaft stets um alles geht.

Schauplatz Neuberg.

Nach der 1:3-Pleite in Deutschkreutz bleibt dem SV Neuberg nur noch die Außenseiterrolle im Abstiegskampf. So müssten sowohl Kohfidisch, als auch Klingenbach verlieren, während die Elf von Trainer Andi Konrad ihr Spiel gegen St. Margarethen gewinnen müsste. „Die Chance geht jetzt gegen Null. Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass es runtergeht“, so Obmann Martin Konrad, dessen Neuberger bis auf eine einjährige Unterbrechung im Jahr 1994 seit 1976 immer in der höchsten Liga des Burgenlandes oder noch höher kickten.

Schauplatz Klingenbach.

Der ASK Klingenbach kann nicht mehr aus eigener Kraft den Ligaerhalt fixieren. Fix her muss zumindest ein Punkt gegen Draßburg. Die Mannschaft von Trainer Christoph Mandl ist aber auf Schützenhilfe angewiesen – und das ausgerechnet von einer Südmannschaft. Der SV Stegersbach muss Kohfidisch (26 Punkte) schlagen, damit Klingenbach (25 Punkte) noch punktegleich, aber mit dem besseren Torverhältnis vorbeizieht. Bei einem Remis in Stegersbach braucht Klingenbach einen Dreier. Ein letztes Szenario wäre noch ein deutlicher Sieg von Deutschkreutz (29 Punkte) gegen Parndorf II (28 Punkte). Dazu müsste Klingenbach aber hoch gegen Draßburg gewinnen, um theoretisch die jungen Parndorfer noch in die 2. Liga Nord zu schubsen. Mandl: „Wir müssen Vollgas geben, brauchen einen Sieg. Das ist unser einziger Strohhalm, an den wir uns klammern können. Natürlich will ich niemandem etwas unterstellen, aber die Chancen sind wohl eher sehr gering. Wir glauben trotzdem noch fest daran.“ Obmann Hans Dihanich: „Wahrscheinlich wird uns jetzt ein Punkt auf den Ligaerhalt fehlen. Den haben wir leider in den vergangenen Wochen liegen lassen.“

Schauplatz Stegersbach.

Die Ausgangslage des ASK Kohfidisch ist klar: Ein Sieg reicht der Elf von Christoph Herics in jedem Fall, um sich aller Eventualitäten zu entledigen. „Es wäre anders garantiert einfacher gewesen, auch weil Stegersbach zu den Top-Teams der Liga gehört, aber unser Vorteil ist, dass wir es weiter in eigenen Händen halten und nicht auf irgendeinen Ticker schauen müssen, sofern wir unsere Aufgabe erledigen“, so der Chefcoach.

Schauplatz Parndorf.

Das Zweierteam des SC/ESV hat die eindeutig beste Ausgangslage vor dem Duell gegen Deutschkreutz. Trainer Viktor Milletich: „Mit einem Punkt sind wir durch. Selbst eine Niederlage könnte reichen, um die Liga zu halten. Aber auf das verlassen wir uns sicher nicht. Wir geben Vollgas und wollen es aus eigener Kraft schaffen.“