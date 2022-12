Causa Milletich: Hans Gartner will Aufklärung

Werbung

Der Chefsessel wackelt auch weiterhin. Die große Entlastung blieb für Gerhard Milletich aus. Die Vorwürfe gegen den ÖFB-Präsidenten sollen nun vom Ethikkomitee der Bundesliga überprüft werden. Darauf haben sich die Chefs der Landesverbände verständigt. Auch NÖFV-Präsident Johann Gartner votierte für eine unabhängige Untersuchung.

Wird dadurch der Konflikt nicht bloß prolongiert? Das sieht der Ziersdorfer nicht so. „Wir wollen uns die Zeit geben, dass Externe die vorliegenden Unterlagen bewerten“, sagt Gartner. Milletich wird vorgeworfen, seine Position als Verbandschef ausgenutzt zu haben, um Anzeigenkunden für sein Verlagshaus zu gewinnen.

Vor allem aus dem Westen bläst dem ÖFB-Präsidenten heftiger Gegenwind ins Gesicht. Oberösterreichs Verbandsboss Gerhard Götschhofer, Tirols Josef Geisler und Salzburgs Herbert Hübel gelten als dezidierte Gegner des Burgenländers. Auch Gartner hatte sich zuletzt kritisch geäußert. Die Ethikkommission soll bis Jänner den Sachverhalt klarstellen. Der Niederösterreicher präzisiert: „Ziel ist, dass unbefangene Experten die Unterlagen sichten und Gespräche führen.“

NÖFV kritisiert das ÖFB-Campus-Projekt

Dem ÖFB droht eine interne Blockade, solange die Vorwürfe gegen Milletich und die präsidiumsinternen Kalamitäten im Raum stehen. „Ich hoffe nicht, dass dieser Zustand eintritt“, sagt Gartner, „es gibt vom Energiekostenproblem bis hin zum Nachwuchs genug Themenfelder, mit denen wir uns befassen müssen.“

Bei der Präsidiumssitzung am Freitag stehen jedenfalls wichtige Entscheidungen an – allen voran das Projekt „ÖFB-Campus“ in Wien-Aspern. Gartner wird gegen grünes Licht für das 70-Millionen-Vorhaben in der Seestadt stimmen. Trotz großzügiger Förderungen – der Verband muss weniger als 30 Prozent der Kosten selber stemmen – sieht der Niederösterreicher das schon von Milletichs Vorgänger Leo Windtner angestoßene Projekt kritisch. Neben den Erhaltungskosten moniert Gartner vor allem die beengten Verhältnisse: „Es gibt am angedachten Areal in Aspern genau null Erweiterungspotenzial.“

Der NÖFV-Präsident geht davon aus, dass das Thema am Freitag auf der Tagesordnung bleibt – den Troubles um Milletich zum Trotz. „Der ÖFB wird das durchdrücken.“ Wohl auch, weil die Förderzusagen auslaufen und bei einer Verschiebung neu verhandelt werden müssten. Gartner plädiert für ein neuerliches Aufrollen der Campus-Causa: „Seitens des NÖFV sehen wir eine ÖFB-Geschäftsstelle im Süden Wiens als sinnvoller an – mit kurzem Weg zum Flughafen und nach Lindabrunn.