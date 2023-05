Deutschkreutz für Markt Allhau zu stark

DEUTSCHKREUTZ - MARKT ALLHAU 3:1. „Wir haben das gesamte Spiel über nicht viel zugelassen und auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, fasste Deutschkreutz-Coach Michael Pittnauer den Heimsieg seiner Elf gegen Nachzügler Markt Allhau zusammen. In der Anfangsphase taten sich allerdings beide Teams schwer gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Erst nach 33 Minuten gab es die erste dicke Gelegenheit als Tobias Szaffich allein auf Gäste-Keeper Daniel Marffi zog, aber an diesem scheiterte. Wenig später hieß es allerdings doch 1:0 für die Heimischen. Mathias Hänsler köpfelte im Anschluss an eine Ecke an die Latte. Den Abpraller verwertete Julian Salamon ebenfalls per Kopf. Salamon war es auch, der kurz vor der Pause für eine Art Vorentscheidung sorgte. Er kam nach einem weiten Zuspiel vor Marffi an den Ball und schoss zum 2:0 ein. Nach dem Wechsel verabsäumten es die Gastgeber den Deckel auf diese Partie zu machen. So kam Markt Allhau nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, der den Weg an Freund und Feind vorbei ins kurze Eck fand, zum Anschlusstreffer. „Wir haben dann aber Gott sei Dank schnell den dritten Treffer nachgelegt“, bließ Pittnauer durch. Julian Salamon verwertete einen Elfmeter nach Foul an Tobias Szaffich zum 3:1. Sein dritter Treffer an diesem Tag.

Für die Allhauer geht das Zittern so weiter, wobei es nun zwei Matchbälle gegen Andau und Güssing gibt. Pressesprecher Ewald Musser: „Wir haben brav mitgespielt, aber offensiv fehlt doch ein bisschen etwas und defensiv machen wir derzeit auch zu viele Fehler.“

STATISTIK:

FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ - UFC Z-IMMOBILIEN MARKT ALLHAU 3:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (34.) Salamon, 2:0 (44.) Salamon, 2:1 (83.) Aizenpreisz, 3:1 (85.) Salamon.

Reserve: 0:2 (Kovacs, Liuba).

SR: Faruk Sevik (D: Durchschnitt/A: gut).- Deutschkreutz, 250.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Hänsler, Lipowsky, Groß; Treiber (90. Kramel), Haiden, Trajilovic (90. Vollenhofer), Thumberger (36. Szalka); Szaffich, Salamon (89. Scherz).

Markt Allhau: Marffi; Sharifi, Teller, Sziklasi, Psihoda; Jan Krutzler; Pfeiffer (85. Liuba), Erb, Stumpf (81. Fischer), Ramljak (46. Aizenpreisz); Tihanyi.