Deutschkreutz ließ Derby-Sieg gegen Ritzing liegen

RITZING – DEUTSCHKREUTZ 2:2. Eine Stunde lang spielte im Ritzinger Sonnensee-Stadion nur ein Team: der FC Deutschkreutz. Die Hausherren agierten schlafmützig, hatten keine Tiefe in ihrem Spiel und verloren zudem viele Zweikämpfe. „Das hat teilweise wie Pensionistenfußball ausgesehen“, wunderte sich Ritzing-Coach Joe Furtner über den pomadigen Auftritt seiner Elf. „Wir sind nur entgegengekommen, haben nie schnell nach vorne gespielt.“ Die logische Konsequenz des schwachen Auftritts waren zwei Gegentreffer. Erst konnte Tobias Szaffich nach einem Eckball völlig freistehend aus zwei Metern zur 1:0-Pausenführung einköpfen und in Minute 57 erhöhte Luca Treber nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen auf 2:0. Und als dann Marcel Etzelstorfer auch noch eine (unnötige) Gelb-Rote Karte sah, roch alles nach einem Derbysieg der Deutschkreutzer. Doch einerseits ließ David Thumberger die Riesenchance auf das 3:0 aus und andererseits ießen die Gäste pllötzlich die Zügel etwas schleifen. „Es hat in Überzahl so gewirkt, als ob der ein oder andere sich einen Schritt erspart hätte“, berichtet Deutschkreutz-Coach Michael Pittnauer. Dieses „Ausruhen“ wurde von den Ritzingern bestraft. Beim 1:2 durch Filip Filipovic bekamen gleich mehrere FCD-Abwehrspieler den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone bis der Goalgetter plötzlich völlig alleine vor dem Tor stand und beim Ausgleich durch Tunc Bicer wurde ein Eckball zu kurz abgewehrt. Danach ergab sich sogar noch eine Chance für die Ritzinger auf das 3:2. Lazar Cvetkovic setzte allerdings einen Schuss knapp daneben. Da waren die Heimischen nur noch mit neun Spielern auf dem Rasen, da der eingewechselte Danijel Radosavljevic verletzt wieder vom Feld musste, das Wechselkontigent allerdings schon ausgeschöpft war. Daher ergaben sich in der siebenminütigen Nachspielzeit auch Chancen für Deutschkreutz. Luca Treiber, Tobias Szaffich und David Thumberger tauchten alleine vor Ivan Kardum auf, der aber nicht mehr zu bezwingen war. „Heute haben wir entschieden, dass wir nur mit einem Punkt nachhause fahren wollen. So ein Spiel muss man gewinnen“, ärgerte sich Michael Pittnauer nach dem Spiel. „Deutschkreutz war heute die bessere Mannschaft. Wir haben lange Zeit vieles vermissen lassen, am Ende des Spiels aber Moral bewiesen. So Ritzing-Coach Joe Furtner.

STATISTIK:

SC RITZING - FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ 2:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Szaffich, 0:2 (57.) Treiber, 1:2 (77.) Filipovic, 2:2 (89.) Bicer.

Gelb-Rote Karte: Etzelstorfer (60., Unsportlichkeit). Reserve: Nichtantreten Deutschkreutz.

SR: Tosun (R: gut/D: gut).- Sonnenseestadion, 400.

Ritzing: Kardum; Etzelstorfer, Tamas (79. Dosljak), Bicer, Karanezi (30. Weber); Yörük (61. Czifrik), Koppermann (61. Radosavljevic), Cvetkovic, Ismaili; Gander, Filipovic.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Hänsler, Lipowsky, Furtner (79. Groß); Godovitsch (73. Szalka), Haiden; Thumberger, Trajilovic, Treiber (90+6. Kacsits); Szaffich.