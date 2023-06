Deutschkreutz unterliegt Rudersdorf zum Saisonabschluss

DEUTSCHKREUTZ - RUDERSDORF 1:2. Nach sechs Spielen ohne Niederlage musste sich der FC Deutschkreutz zum Saison-Kehraus wieder geschlagen geben. Und das obwohl man schon nach vier Minuten durch Danijel Trajilovic in Führung ging. Die Freude über den guten Start wehrte aber nicht lange, da nur wenige Minute später Gäste-Stürmer Flamur Muleci das Leder nach einer Hereingabe von Denis Svaljek über die Linie drückte. In weiterer Folge hatten die Heimischen zwar mehr Ballbesitz doch gefährlicher agierten die Gäste. Das Tobias Szaffich gleich nach Wiederanpfiff eine gute Gelegenheit auf die neuerliche Führung liegen ließ, kam es nicht überraschend, dass die „bissigeren“ Gäste in Minute 52 das 2:1 machten. Muleci war es, der nach einer Flanke von Fabian Wonesch entschlossen einköpfelte. Bis zum Schlusspfiff änderte sich wenig am Spielgeschehen, hatten die Südburgenländer auch die besseren Möglichkeiten auf weitere Treffer. „Bei den Gästen hat man schon gemerkt, dass es für sie noch um etwas geht. Wir haben unsere Sachen nicht so gut umgesetzt“, resümierte FC-Coach Michael Pittnauer. Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber: "Ich glaube schon, dass der Sieg über die 90 Minuten gesehen in Ordnung geht. Sehr wichtig war natürlich der schnelle Ausgleich nach dem frühen 0:1, ehe es dann vor der Pause von uns ein gutes Spiel war. Unsere letzten Wochen waren einfach sehr gut und wir konnten uns nun mit dem Ligaerhalt belohnen. Die starke Arbeit unseres Trainerteams und unser Kicker machte sich so nun bezahlt."

STATISTIK:

FC Juvina Deutschkreutz – USVS Hausbauführer Rudersdorf 1:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (4.) Trajilovic, 1:1 (8.) Muleci, 1:2 (51.) Muleci.

Reserve: 2:1 (Baidinger, Lipp; Patrick Deutsch).

SR: Fatih Tekeli (D: Durchschnitt/R: gut).- Deutschkreutz, 150.

Deutschkreutz: Grubmüller; Furtner (15. Scherz), Hänsler, Lipowsky, Groß; Trajilovic, Nagy; Treiber, Szaffich, Szalka (80. Vollenhofer); Salamon.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Klucsarits, Weber, Zugschwert; Vincelj, Wonisch; Marco Sifkovits (58. Frühmann), Sahin (87. Kirisits), Svaljek; Muleci (90. Kovacec).