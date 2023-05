Deutschkreutzer Knoten endgültig geplatzt

DEUTSCHKREUTZ - BAD SAUERBRUNN 3:0. Neun Frühjahrsspiele lang liefen die Deutschkreutzer dem ersten vollen Erfolg im Frühjahr 2023 hinterher. Mit dem 2:1 in Klingenbach wurde der Knoten gelöst, gegen den Tabellennachbarn aus Bad Sauerbrunn gleich der zweiten Sieg in Folge nachgelegt. Als Hauptgrund für den souveränen Sieg nannte Trainer Michael Pittnauer, die starke Abwehrleistung von Christopher Lipowsky und Co.: „Wir hatten die gefährliche Gäste-Offensive das gesamte Spiel über voll im Griff.“ Zudem gelangen auch rechtzeitig die notwendigen Tore. Danijel Trajilovic traf bereits nach neun Minuten mit einem sehenswerten Volley aus 18 Metern zur Führung. Goalgetter Tobias Szaffich legte schon nach 22 Minuten per Abstauber das 2:0 nach. Mit diesem Zwischenstand wurden auch die Seiten gewechselt.

Nach dem Wechsel gelang es der Pittnauer-Elf nicht, den Sack zuzumachen. Zwar hatte man in der Defensive weiterhin alles im Griff, „aber ein Anschlusstreffer und es kann noch einmal eng werden“, so Pittnauer. Dafür waren die Gäste an diesem Freitagabend aber zu harmlos und so sorgte Tobias Szaffich in Minute 87 - spät aber doch - für die endgültige Entscheidung. Er vollendete eine schöne Kombination über Luca Treiber und Julian Salamon, musste an der zweiten Stange nur noch einschieben. „Unser Sieg war auch in dieser Höhe verdient“, fasste FCD-Trainer Michael Pittnauer zusammen. Für Bad Sauerbrunn gilt es rasch in die Spur zu finden: „Entweder sind einige Spieler schon in der Sommerpause oder es fehlt an Typen, die auch die Ärmel hochkrempeln. Das bissige Auftreten, das uns vor kurzem noch so ausgezeichnet hat, ist in den letzten zwei Wochen verloren gegangen.“

STATISTIK

FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ – SC BAD SAUERBRUNN 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (9.) Trajilovic, 2:0 (22.) Tobias Szaffich, 3:0 (87.) Tobias Szaffich.

Reserve: 1:0 (Kollarich).

SR: Paukowits (D: gut/BS: Durchschnitt).- Deutschkreutz, 150.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Hänsler, Lipowsky, Furtner; Thumberger (90+1. Scherz), Haiden, Godovitsch, Szalka (71. Treiber); Trajilovic (80. Salamon), Szaffich (90+1. Kacsits).

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Nagy, Stanislaw, Bukovinsky (46. Kubik); Kornholz, Ernst (80. Reinisch), Binder; Grgic (85. Schrot), Kozak, Pojer.