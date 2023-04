Edi Stössl übernimmt den ASK Horitschon

Werbung

Die Karten sind beim ASK Horitschon gefallen. Der Nachfolger von Ex-Coach Willi Leser steht seit heute, Sonntag, fest. Der Steinbrunner Edi Stössl wechselt direkt von 2. Liga Mitte-Spitzenklub Lockenhaus-Rattersdorf zum Tabellenzwölften der Burgenlandliga. Zuvor hatte der UEFA-A-Lizenz-Trainer den ASK Weppersdorf betreut. Mehr zur Trainersuche beim ASK Horitschon lesen Sie am Donnerstag in der Print-Ausgabe der BVZ.