Die AKA-Cracks trainieren noch bis zum Schulschluss. Die Meisterschaft ist vorbei – da kann man es auch schon etwas lockerer nehmen, überhaupt bei hochsommerlichen Temperaturen. Auch die Trainerteams sehnen der Sommerpause gelassen entgegen. Zwar ist noch nicht offiziell, wer neuer Sportlicher Leiter wird, doch alle Coaches haben die Gewissheit, dass sie weitermachen dürfen. Und zwar exakt in jener Altersklasse, die man zuletzt „überhatte“.

Total ernst genommen werden aber alle Übungseinheiten von den neuen U15-Spielern. Trainer Christoph Morgenbesser und sein Assistent Manuel Weber wollten ihre zukünftigen Schützlinge noch vor dem Start der Vorbereitung kennenlernen. An den vergangenen fünf Samstagen gab es jeweils zwei Übungseinheiten (drei Trainings folgen noch). Noch nicht dabei waren die Jungs, die noch einen Wiener Stammverein haben, denn dort wird die Meisterschaft zu Ende gespielt. „Ziemlich positiv“, so das erste Resümee von Morgenbesser. „Jetzt geht es darum, dass sich die Burschen ab dem Start am 19. Juli an die Intensität, die Geschwindigkeit und die Robustheit der Gegner rasch gewöhnen.“ Nachsatz: „Die Youngsters müssen sowohl uns Trainer als auch die Mitspieler einmal kennenlernen.“ Der Schwerpunkt der Ausbildung im ersten Jahr liegt ganz klar wieder beim spielerischen Element, der raschen Balleroberung und dem flotten Umschaltspiel. „Wir wollen Kicker ausbilden, keine Zerstörer“, so der Coach vorausblickend. „Kompaktheit und Organisation sind da die Schlagwörter.“ Geplant sind jede Menge Tests, um allen neuen U15-Cracks genug Spielmöglichkeiten zu bieten.