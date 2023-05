Horitschon erledigt die Aufgabe Andau souverän

HORITSCHON - ANDAU 4:0. Beide Teams nutzten die Anfangsphase in diesem „Druckspiel“, um sich gegenseitig abzutasten. Der Unterschied: Horitschon kam nach den ersten 20 Minuten so richtig auf Touren, die Gäste über die gesamten 90 Minuten nicht. In Minute 26 führte ein Umschaltmoment zum 1:0, Mark Szileszki war auf Höhe der Mittellinie schneller als sein Gegner am Ball und leitete ideal auf Sebastian Trenkmann weiter, der den Ball in die lange Ecke schob. Nur zehn Minuten später rutschte ein Andauer Innenverteidiger im Spielaufbau aus, Nico Wessely reagierte blitzschnell und ließ Gästekeeper Juraj Hajduch keine Chance. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Szileszki mit dem Pausenpfiff. Er verwertete einen Elfmeter nach Foul an Trenkmann den fälligen Elfmeter sicher.

Die Heimischen gaben sich mit dem 3:0 aber noch nicht zufrieden, hätten bis zur 55. Minute das Trefferkonto weiter erhöhen können, doch der Ball wollte vorerst nicht ins Tor. Daher dauerte es bis zu Minute 82, ehe Szileski einen schönen Angriff zum Endstand abschloss. „Wir haben das Spiel nach der Anfangsphase an uns gerissen und dann nicht mehr hergegeben“, freute sich Horitschon-Coach Edi Stössl über einen starken Auftritt seiner Mannschaft.

Christoph Tischler, Coach vom FC Andau, meinte zum Spiel: „Wir haben schülerhafte Fehler gemacht. Beim 1:0 haben wir die Aktion mit einem Einwurf zum Gegner eingeleitet. Das 0:2 war ein Geschenk unserer Verteidigung und das Foul zum Elfmeter hätte auch nicht sein müssen. Wir haben verdient verloren, aber die Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen.“

STATISTIK

ASK HORITSCHON - FC ANDAU 4:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (26.) Trenkmann, 2:0 (36.) Wessely, 3:0 (45+2.) Szileszki, 4:0 (82.) Szileszki. Reserve: Nichtantreten. SR: Kouba (H: gut/A: Durchschnitt ).- Horitschon, 300.

Horitschon: Leeb; Huber, Spadt, Philip Wessely (80. Buchreiter); Bastian Lehner, Baumgartner (82. Schedl), Trenkmann, Ostermann; Nico Wessely (82. Lukas Wessely), Szileszki, Maschler (68. Kutrovats).

Andau: Hajduch; Lahi (55. Wurzinger), Thaler, Stasik, Csigo (61. Lang); Lasik; Buljubasic (80. Thell), Sabo, Peck, Mikula; Cambal.