Horitschon feierte verdienten Sieg über Kohfidisch

HORITSCHON – KOHFIDISCH 2:0. Der vierte Heimerfolg der Horitschoner in Serie war am Ende hochverdient. Eigentlich hätte das Spiel gegen die abstiegsgefährdeten Kohfidischer schon zu Pause entschieden sein sollen, doch die Chancenverwertung wollte nicht funktionieren. So hatten alleine Mark Szileszki und Manuel Baumgartner fünf Großchancen vor dem Seitenwechsel, die allesamt vergeben wurden. Der Ungar hatte einmal großes Pech, als der Ball von der Innenstange zurück ins Feld prallte. „Wir hätten zur Halbzeit 6:0 führen können, aber mindestens 3:0 in Front liegen müssen“, bemängelte ASK-Trainer und Ex-Stürmer Edi Stössl die mangelnde Kaltschnäuzigkeit seiner Truppe. Und als dann wenige Minuten nach dem Seitenwechsel der Ball wieder ans Aluminium prallte, sah sich der Coach gänzlich im falschen Film: „Ich dachte schon, wie bringen den Ball heute nicht mehr in das Kohfidischer Tor.“ Seine Mannschaft ließ sich aber nicht beirren, machte weiterhin Druck und kam nach einer Stunde auch zur verdienten Führung. Horitschon attackierte früh, stöhrte die Klärungsversuche der Gäste so lange bis David Gräf an den Ball kam und einschoss. Auf den erlösenden zweiten Treffer musste Stössl aber bis zur 87. Minute warten. Lukas Ostermann verlängerte einen hohen Ball auf Nico Wessely, der das Leder im langen Eck versenkte. „Heute war ich aufgrund unserer Chancenauswertung herzinfarktgefährdet“, meinte Stössl nach dem Spiel. „Die spielerische Leistung war aber sensationell gut.“

Bei den Kohfidischer Gästen läuft indes aktuell gar nichts mehr zusammen. Bei den richtig starken Hausherren verlor man nun zum fünften Mal in Serie und der Abstiegskampf ist wieder präsenter denn eh und je. Die Vorstellung der Horitschoner wollte man aber nicht unkommentiert lassen. Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer: „Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so chancenlos gewesen zu sein. Sie waren uns in allen Belangen überlegen und dazu auch noch richtig, richtig gut. Hut ab, auch wenn es von uns natürlich viel zu wenig war.“

STATISTIK:

ASK Horitschon - ASK Kohfidisch 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (61.) Gräf, 2:0 (87.) Nico Wessely.

Reserve: 1:2 (Lukas Wessely; Kopfer, Thomas Polzer).

SR: Braunschmidt (H: gut/K: gut).- Horitschon, 250.

Horitschon: Leeb; Huber, Spadt, Philip Wessely; Bastian Lehner, Haller (87. Lukas Wessely), Trenkmann, Nico Wessely; Gräf, Szileszki (83. Maschler), Baumgartner (83. Ostermann).

Kohfidisch: Bruno Horvath; Gaal (Englitsch), Herczeg, Csencsits (77. Mühler), Paukovits; Oswald, Vajda, Wukitsevits (46. Hasler); Schreiber, Binder, Toth (77. Thomas Polzer).