Sehr wohl aber kann der Verband einen groben Fahrplan für den weiteren Verlauf der Saison festlegen. Das passierte zuletzt, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Der Sportausschuss-Vorsitzende Josef Bauer, Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt, Ligaobmann Josef Pekovics sowie die drei Gruppenobmänner Joachim Wild, Gerhard Kornfeind und Josef Hafner bilden jenes Team, das sich im Kern um die Anpassung der Termine aufgrund der zahlreichen Absagen kümmert.

Schmidt: „Es wurde jetzt ein richtungsweisender Plan erstellt, der den Vereinen zukommt.“ Ende Februar sollen an den beiden letzten Wochenenden viele einzelne Nachtragsspiele aus dem Herbst abgewickelt werden, damit die meisten Mannschaften dann „von den Spielen her möglichst auf gleich sind. In weiterer Folge ist vorgesehen, statt dem eigentlichen Frühjahrsstart erst einmal die fehlenden Runden des Herbstes komplett nachzutragen.“

Erst dann wird das reguläre Frühjahr sportlich über die Bühne gehen, weshalb sich die Spieltage der Rückrunde, die derzeit nach wie vor im Online-System ab März terminisiert sind, nach hinten verschieben werden. Bis diese Änderungen allesamt auf der Homepage im System aktualisiert werden, kann es allerdings noch dauern.

Auf den Rahmenterminplan hat das Reinpacken der noch ausständigen Spiele insofern Auswirkungen, als länger in den Juni hinein um Punkte gekämpft wird, allerdings nicht ewig. Schmidt: „Als letzter Spieltermin dafür ist der 27. Juni möglich, danach ist die Saison 2020/2021 definitiv zu Ende.“ Falls noch nicht alle Partien absolviert sein würden, aber mehr als 30 Prozent des Frühjahrs, würde der Tabellenstand zum Zeitpunkt des Abbruchs zählen. Sollten zwei oder mehr Vereine zu diesem Zeitpunkt unterschiedliche Anzahlen an absolvierten Partien aufweisen, würde die Tabelle anhand des höheren Quotienten – das ist die Punkteanzahl dividiert durch die Spiele – adaptiert werden.

Übrigens: Im Rahmen des nun adaptierten Spielplans wurde auch eine zusätzliche Grundvoraussetzung für die Durchführbarkeit festgelegt. Es muss eine Vorbereitungszeit von mindestens vier Wochen gegeben sein. Also müsste das Training von Regierungsseite spätestens Ende Jänner wieder erlaubt sein.