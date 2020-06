Christopher Trimmel steht mit Union Berlin vor einem schwierigen Auswärtsspiel in Köln (Samstag, 15.30 Uhr), wo man aber einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen könnte. Vier Punkte sind die Hauptstädter aktuell vor dem 16. Platz, der die Relegationsspiele bedeuten würde – und vier Spiele sind noch ausständig.

Zuletzt gab es für Union ein 1:1 gegen Schalke. Trimmel war 90 Minuten im Einsatz, trug die Kapitänsschleife und sah die Gelbe Karte. Für seinen ehemaligen Berliner Teamkollegen, Philipp Hosiner, gab es mit Chemnitz eine 1:2-Pleite in Duisburg. Der Eisenstädter stand bis zur Minute 81 am Feld. Die Ostdeutschen sind in Liga 3 derzeit als 15. vier Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt, bei acht verbleibenden Runden. Schon am Mittwoch, nach Redaktionsschluss, hatte Chemnitz das Heimspiel gegen Ingolstadt. Am Samstag sind die „Himmelblauen“ dann in Kaiserslautern zu Gast.

Während Hosiner bereits wieder im Meisterschaftsmodus ist, muss sein Cousin Patrick Schmidt, der für den FC Barnsley spielt, in England noch eine Woche warten. Dort wird ab 20. Juni der Ligabetrieb wieder in Angriff genommen. Und auch für Schmidt heißt es — so wie für Hosiner und Trimmel — Abstiegskampf. Die Ausgangslage ist allerdings ungleich schwerer. Barnsley liegt als Schlusslicht sieben Punkte zum rettenden Ufer zurück. Beim Restart-Auftakt geht es nach London zu den Queens Park Rangers.

Ein Erfolgserlebnis gab es für Thomas Salamon, der mit seinem litauischen Klub FK Suduva am Wochenende bei FK Panevezys 3:1 gewann und dabei in Minute 80 eingewechselt wurde. Suduva führt mit drei Siegen aus drei Spielen die Tabelle an.