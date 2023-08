Burgenland-Legionäre: Testmodus, Meisterschaftsstress, Europacup-Flair

Serie A zum Test vor Regionalliga-Ernst

Christopher Trimmel. Der Union Berlin-Legionär aus Mannersdorf kam beim Test gegen den Serie A-Klub Atalanta Bergamo in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Union setzte sich vor über 20.000 Zuschauern mit 4:1 (3:1) durch, nun wartet das erste Pflichtspiel. Am Sonntag folgt das DFB-Cup-Erstrundenduell auswärts beim Regionalligisten Astoria Walldorf.

Im Kader, aber noch nicht im Einsatz

David Nemeth. Der St. Georgener war beim zweiten Meisterschaftsspiel des FC St. Pauli – so wie auch schon zum Auftakt beim 2:1 in Kaiserslautern – im Kader, er wurde beim 0:0 in der 2. Deutschen Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf aber noch nicht eingesetzt. Weiter geht es für den 22-Jährigen und seine Kollegen im Zuge der ersten Runde im DFB-Pokal am Samstag beim Oberliga-Klub Delmenhorst.

Ernüchterung beim FC Winterthur

Markus Kuster. Mit einer 2:5-Pleite bei Young Boys Bern prolongierte der FC Winterthur seinen schwachen Start in die Schweizer Super League. Goalie Markus Kuster musste wieder einige Male hinter sich greifen – nach dem 0:0 gegen Luzern sind die beiden 2:5-Niederlagen bei Basel und eben Young Boys eher ernüchternd für die Mannschaft des aus Pama stammenden Schlussmanns. Weiter geht es in Runde vier nun am Samstag mit einem Heimspiel. Zu Gast sind die Grasshoppers aus Zürich.

Auftaktsieg mit einem Siegendorfer

Peter Haring. Einen gelungenen Auftakt in die schottische Premiership feierten die Hearts aus Edinburgh mit Peter Haring im Mittelfeld. Der Siegendorfer spielte beim 2:0-Auswärtserfolg gegen St. Johnstone durch. Bevor es am Sonntag zum ersten Meisterschafts-Heimspiel gegen Kilmarnock kommt, folgt am Donnerstag noch ein internationaler Auftritt. Die Hearts müssen im Rahmen der Conference League-Qualifikation bei Rosenborg bestehen. Das Hinspiel steigt im norwegischen Trondheim.

Ruft nun die Europa League?

Mario Pavelic. Nach dem knappen Champions League-Quali-Ausscheiden bei Galatasaray Istanbul geht es für Zalgiris Vilnius am Donnerstag nun in der Europa League-Qualifikation weiter. Das litauische Team des gebürtigen Neusiedlers empfängt dabei mit BK Häcken aus Göteborg einen schwedischen Vertreter, aktuell Dritter der schwedischen Liga und demnach ein harter Brocken. In der Meisterschaft kam der Tabellen-Zweite elf Runden vor Schluss nicht über ein 0:0 beim Dritten FA Siauliai hinaus. Mario Pavelic wurde im Finish eingewechselt. Nach dem 1:2 im Spitzenspiel gegen Leader FK Panevezys Ende Juli liegt Zalgiris somit derzeit sechs Punkte zurück. Am Sonntag folgt dann das nächste Liga-Heimspiel gegen den Vierten Hegelmann Litauen.