Geht es mit dem burgenländischen Nachwuchsfußball rapide bergab? Zumindest die aktuellen Zahlen deuten daraufhin. Mit Stand Montag konnte BFV-Mitarbeiter Kurt Behringer nicht ganz 300 Mannschaften bestätigen, welche für die Saison 2018/19 eine Meldung abgegeben haben. Vor einem Jahr waren es laut Behringer noch 331.

Der absolute Tiefstand war vor etwas über einer Woche – da hatten sich gerade 290 Vereine gemeldet. „In der Zwischenzeit sind ein paar dazugekommen“, so Behringer.

Spielgemeinschaften werden immer größer

„Das ist ein Wahnsinn“, zeigt sich BFV-Nachwuchsreferentin Gabi Pinter ziemlich schockiert. Als sie vor 14 Jahren ihr Amt übernommen hatte, kratzte das Burgenland noch an der 400er-Grenze. Doch wo liegen die Gründe?

„Viele Klubs krachen hinten und vorne, haben am Nachwuchsfußball kein Interesse“, ist Pinter ziemlich verärgert. „Vor allem dort, wo man keine Reservemannschaft mehr stellen kann, kaum Funktionäre aufgetrieben werden, ist die Situation sehr brenzlig.“

Dazu kommen die immer größer werdenden Spielgemeinschaften. „Manchmal wird da ein Einzugsgebiet von 5.000 bis 7.000 Einwohnern zusammengefasst“, so Pinter weiter. Kinder, deren Eltern sie nicht zu den Trainingsstandorten führen können oder wollen, bleiben somit dem Fußballsport fern. „40 bis 50 Kicker bleiben jährlich auf der Strecke“, vermutet die BFV-Funktionärin.

Bei den Jüngsten ist die Lage mancherorts dramatisch. Gab es in der Gruppe Mitte (Bezirke Mattersburg und Oberpullendorf) im Frühjahr noch 19 U8-Teams, so sind es jetzt nur mehr neun (!). Sieht es wirklich so aus, dass manchen Klubs der Nachwuchs komplett egal ist?

Pinter weiß, dass beispielsweise der Bezirk Neusiedl/See sein eigenes Süppchen kocht. Seit vielen Jahren „dürfen“ Klubs ihre Mannschaften zu Turnieren anmelden. „Da gibt es Vereine, die fahren zu acht Turnieren, andere vielleicht zu einem. Die machen dann, was sie wollen“, schüttelt die Nachwuchsreferentin den Kopf. „Es kommt sogar vor, dass welche gar keine Teams melden, aber ab und zu, nach Lust und Laune, an einem Turnier teilnehmen. Es gibt sogar Ortschaften, die noch nie ein U8-Turnier veranstaltet haben.“

Eigene Arbeitsgruppe wird eingerichtet

Der zuständige Bezirksreferent Jakob Knöbl zum Thema: „Die Vereine müssen keine U7 oder U8 melden, können aber bei Turnieren mitspielen. Dieses System hat sich bewährt.“ Überall sonst im Burgenland gebe es laut Pinter die sogenannten Pflichtturniere in den Altersklassen U7 und U8.

Um die Problemfelder aufzuarbeiten, sind die BFV-Verantwortlichen nun gefordert. „Im September gibt es eine Art Task-Force“, erläutert etwa BFV-Sportchef Hans Füzi. Dieser Arbeitsgruppe soll dann auch BFV-Präsident Gerhard Milletich angehören.

Die glasklaren Kantersiege (vor allem die der Mattersburger) in den Semifinal- und Endspielen um die burgenländische Landesmeisterschaft in den Altersklassen U14 und U16 haben die BFV-Nachwuchsfunktionäre übrigens bei einem anderen Thema zum Umdenken bewogen.

Landesmeister wird im Liga-Modus ermittelt

Ab der neuen Saison werden die Titel im Meisterschaftsmodus ermittelt, die Finalpartien sind somit aufs Abstellgleis geschoben worden. In der Altersklasse U16 gibt es drei Gruppen, die im Herbst eine Hin- und Rückrunde spielen. Die jeweils zwei Besten steigen dann in eine landesweite Leistungsliga auf. Dort wird dann (ebenfalls per Hin- und Rückrunde) im Frühjahr 2019 der Meister im Liga-Modus ausgespielt.

Ähnlich läuft es in der U14. Im Herbst starten zwei Plus-Ligen, wo die vermeintlich spielstärksten Teams des Landes gegeneinander antreten. Die drei jeweils Besten beider Plus-Ligen rutschen dann im Frühjahr ebenfalls in eine landesweite Leistungsliga, wo dann – exakt wie in der U16 – der Meister ermittelt wird.