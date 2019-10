Das umgangssprachlich als „Videobeweis“ bekannte und international schon in mehreren Ligen übliche technische Hilfsmittel soll für noch mehr Fairness auf dem Platz sorgen. Dabei wird der Hauptschiedsrichter auf dem Platz von einem VAR-Team unterstützt, das via Fernsehbilder in vier Situationen bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen korrigierend eingreifen kann: Tore, Strafstoßszenen, Rote Karten sowie Identitätsfeststellungen. Der Hauptschiedsrichter am Feld kann seine Entscheidung dann direkt ändern, oder die Situation auf einem Monitor am Spielfeldrand selbst noch einmal beurteilen. Die Letztentscheidung liegt nach wie vor beim Referee am Platz.

BVZ Kritischer Geist. Günter Benkö war vom VAR nicht überzeugt – und bleibt auch dabei.

Unterstützt wird die VAR-Einführung finanziell durch den ÖFB bei den Implementierungskosten von rund einer Million Euro, der laufende Betrieb mit rund 1,5 Millionen Euro Kosten/Saison wird von der Bundesliga finanziert. Der SV Mattersburg hat mit seinem Votum zur einstimmigen Entscheidung seitens der Bundesliga-Klubs beigetragen und begrüßt den Schritt „im Sinne der Fairness“.

Einer, der dem technischen Hilfsmittel VAR weiterhin kritisch gegenübersteht, ist Burgenlands Schiedsrichterboss und Bundesliga-Schiedsrichterbeobachter Günter Benkö. Zwar sagt der 64-jährige Rauchwarter, dass die VAR-Einführung mittlerweile eine Notwendigkeit ist, „vor allem für das österreichische Schiedsrichterwesen“ im internationalen Vergleich. Auf der anderen Seite bleibt der internationale Ex-Spitzenreferee Benkö bei seiner Meinung: „Ohne technische Hilfe ist Fußball attraktiver. Zudem wird es speziell bei Handspielentscheidungen – um die geht es ja meistens – immer wieder unterschiedliche Meinungen und Diskussionen geben, auch mit dem VAR.“