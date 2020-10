Das erste Training mit seiner neuen Mannschaft (davor war er beim Mainzer Zweierteam in der Regionalliga aktiv) absolvierte Nemeth am gestrigen Mittwoch – und sagt: „Ich bin extrem froh nun bei einem der größten Vereine in Österreich zu spielen. Es war schon früher immer so, dass Sturm Graz der Verein in Österreich ist, der mir am meisten taugt. Die Fanbase ist top, das Umfeld ebenso. Es war eine turbulente Transferzeit für mich. Am Ende ist alles am letzten Tag über die Bühne gegangen.“

Übrigens: Mit Andreas Kuen trifft Nemeth auf einen Mitspieler aus der gemeinsamen Mattersburg-Zeit. Bis Sommer ist der U19-Teamspieler bekanntlich noch beim SV Mattersburg unter Vertrag gestanden, ehe sich die Wege der Profis aufgrund des SVM-Aus zerstreuten. Bei Sturm soll David Nemeth den verletzungsbedingten Ausfall von Niklas Geyrhofer kompensieren. Im Abwehrzentrum hatten die