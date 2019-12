zVg/SVM

Aufstrebende Youngsters. David Nemeth (l., 18) stand in Innsbruck bei der letzten Bundesliga-Partie des SVM im Jahr 2019 – wie übrigens auch schon im Spiel davor gegen die Admira – in der Startformation des SV Mattersburg. Nico Pichler (r.) feierte beim 3:1 gegen die WSG Tirol sein Debüt in der Bundesliga. Der 21-Jährige kam in der 52. Minute ins Spiel.