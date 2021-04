Aber auch das Geschehen im österreichischen sowie regionalen Amateurfußball behält er seit Beginn der Covid-Pandemie interessiert im Blick.

Georg Pangl würde sich in Zeiten wie diesen mehr Lobbyismus für den Fußball wünschen. BVZ

Abseits behördlicher Verordnungen und Lockdowns – Wien/Niederösterreich stehen auf der Komplettbremse, das Burgenland öffnet ab Montag wieder zart – fällt dem Stotzinger dabei die Tendenz zur Entscheidungs-Passivität im Fußballgeschehen auf. „Natürlich sind es wirklich schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden. Manche Vorgänge wirken trotzdem verstaubt und phlegmatisch“, sagt der Fußball-Experte, als ihn die BVZ um seine Einschätzung der aktuellen Lage befragt.

Zu wenig habe man in der Vergangenheit seitens der Verantwortlichen den Fußball positioniert. Vom Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) abwärts wäre da aus Sicht Pangls wesentlich mehr möglich gewesen. „Ich bin davon überzeugt, dass der Fußball noch proaktiver und dynamischer Flagge zeigen hätte können. Die Konzepte gibt es schließlich, in Verbindung mit Testungen und dem Gesundheitsaspekt des Sports gäbe es starke Argumente.“

So aber herrscht seit Monaten Stillstand, eine Annullierung der Meisterschaft ist längst sehr wahrscheinlich. Nur wenn die Hinrunde absolviert werden kann, darf gewertet werden – so sehen es die Bestimmungen vor. Eben dieses Berufen auf die Bestimmungen und die damit verbundene eingeschränkte Handlungs-Flexibilität sieht der 55-Jährige kontroversiell. „Gut wären mehr Pragmatiker im Geschehen, die den Kontakt zu den Vereinen haben, damit man auch weiß, was die Klubs eigentlich wollen. Wir haben jedenfalls besondere Umstände, da könnte man jederzeit die Bestimmungen revidieren“, sieht der Burgenländer auch einen internationalen Vergleich: „Bis vor einiger Zeit war es undenkbar, dass Klubs ihre Spieler für Nationalmannschaften nicht abstellen dürfen. Aufgrund der Pandemie gab es zuletzt entsprechende spontane FIFA-Beschlüsse, um hier gegenzusteuern. So ist dann etwa der österreichische Großkader möglich gewesen.“

Unbürokratisches Handeln sei überhaupt ein Stichwort, das Pangl gerne noch mehr forciert sehen würde, auch was die Unterstützung betrifft. „Die jüngste Servus-TV-Initiative (Anm.: 'Beweg dich'), in deren Rahmen insgesamt 15 Millionen Euro für die Nachwuchsabteilungen der Vereine in Aussicht gestellt werden, gefällt mir. Solche Maßnahmen sind gute Impulse.“ Zurück zu den Bestimmungen: Dass dort eine vergleichsweise unbürokratische Herangehensweise womöglich einzelne Klagen und Chaos zur Folge haben könnte, lässt Georg Pangl nicht gelten. „Natürlich müsste man ein Meinungsbild haben. Wenn aber die Mehrheit für eine Änderung ist, wäre das keine Hexerei.“ Genau hier fehle ihm die beim Fußball gerne zitierte Handlungsschnelligkeit – in diesem Fall eben auf Seiten der Verbandsstrukturen. Bernhard Fenz