Wer wie Liverpool-Profi James Milner über die sozialen Medien sehr aktiv ist und zudem unterhaltsame Ideen für seine Fans hat, der kommt in Zeiten der Corona-Krise und der Heim-Quarantäne auch auf die Idee, eine persönliche „Isolations-Elf“ zu präsentieren.

Marousek/Twitter Liverpool-Star James Milner präsentierte seine „Isolations-Elf“ – mit Patrik Berger, der klingt auf englisch wie Patrick Bürger.

So lichtete der Kicker („hatte viel Zeit, darüber nachzudenken“, wie er auf Twitter schrieb) in der vergangenen Woche daheim zahlreiche Utensilien ab, angelehnt an diverse Namen von aktiven und ehemaligen Fußballprofis. Und da war neben interessanten Dingen wie seinem Numatic-Staubsauger namens Henry (Thierry Henry) auch ein Burger in der Startelf, Milner präsentierte hier im Mittelfeld „Patrick Burger“.

Dabei ist wohl Patrik Berger gemeint, tschechischer Legionär bei Liverpool von 1996 bis 2003. Aber frei interpretiert könnte das Milner-Englisch auch Patrick Bürger als „Burger“ zum Besten gegeben haben. Sei’s drum. Zum Schmunzeln ist die Sache so oder so.

Trainer des Teams der etwas anderen Sorte ist übrigens Fabio Capello, ein entsprechendes Kapperl symbolisierte den italienischen Altmeister. „Natürlich ist das eine lässige Sache, dadurch bei so einer Aktion mehr oder weniger dabei zu sein“, schmunzelte der SVM-Stürmer, der in den sozialen Medien nicht aktiv auftritt, sehr wohl aber Wind von der „Isolations-Elf“ bekam.

Bürger selbst hält sich derzeit, wie der Rest der Mattersburger Mannschaft, beim Heimtraining in Bad Tatzmannsdorf fit und steht auf Abruf bereit. „Soweit passt alles“, ließ der 32-Jährige wissen. Der privat derzeit regelmäßig den Kinderdienst für seine Sprösslinge Ricarda (4) und David (3) übernimmt – Bürgers Frau Bernadette ist als Krankenschwester gerade jetzt gefordert.