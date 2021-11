Manuel Takacs: Das Triple an Verantwortung

Der Wecker läutet bei Manuel Takacs in diesen Tagen und Wochen noch früher als sonst. Schließlich ist der gebürtige Südburgenländer und Ex-Leiter der Fußballakademie Burgenland in seiner aktuellen Tätigkeit beim LASK gleich an mehreren Fronten voll gefordert. Nach fünf Pleiten in Folge trennten sich die Juniors OÖ am Dienstag von Coach Stefan Hirczy – der Sportliche Leiter Takacs soll jetzt als Trainer in den verbleibenden drei Runden einspringen.

Weil der 35-Jährige aber auch Sportchef der LASK-Akademie ist, gilt es derzeit in Frühschichten vor dem Arbeitsantritt mit den Juniors die AKA-Geschicke im Griff zu halten. „Die Abläufe dort passen an sich, deshalb ist die zusätzliche Aufgabe auf Zeit möglich. Für diese Wochen verändert sich mein Leben aber definitiv. Das ist so eine Situation, die nun vollen Fokus auf den Job erfordert“, sagt der seit 8. Oktober – der Geburt seiner zweiten Tochter – zweifache Familienvater.

Der Mittwoch ist als Homeoffice-Tag etwa bis auf weiteres nicht drin. Es gilt schließlich das Team des FC Juniors OÖ für die verbleibenden drei Spiele im Herbst noch zum Punkten zu pushen. „Jetzt gibt es kein Jammern. Wir wollen für ein Wort stehen: Intensität. Daher braucht es jetzt auf die Schnelle einen Coach, der von außen präsent ist und der Mannschaft aktiv hilft – das kann ich.“ Im Winter soll dann ein neuer Trainer übernehmen, kann der Sportliche Leiter Takacs wieder einen Gang zurückschalten.

Bis dahin wären auf sportlicher Ebene aber frische Punkte ein Segen. Die erste Chance gibt es für Takacs und das Team am morgigen Freitag in Kapfenberg. Wo er somit sein Debüt als Trainer im Profi-Erwachsenenbereich feiert: „Im Grunde ist es nicht anders als der Trainerjob in der Fußballakademie, spannend ist es natürlich trotzdem sehr.“