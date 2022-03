Neo-Akadmie-Leiter Fuhrmann: „Ich sehe es langfristig“

Am Dienstagfrüh wurde die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt: Stefan Fuhrmann tritt zurück.

Der Sportliche Leiter, er ist seit Juli 2021 im Amt, wird noch bis zum Auswärtsmatch der AKA-Teams am 19. März in Graz gegen die Sturm-Akademie aktiv sein, danach ist Schluss. Berufliche Gründe haben den Ausschlag gegeben, warum der 40-Jährige nach gerade acht Monaten aussteigen wird. „Die Fußballakademie verfügt über ein Top-Trainerteam und Top-Spieler, die sportliche Sektion ist gut aufgestellt.“

Aufgrund von Prozessen im Hintergrund zog Fuhrmann nun aber für sich die Reißleine. Das in Zusammenhang mit der burgenländischen Sportstrategie entstehende Landessportzentrum Nord am Gelände der Fußballakademie sei zwar ein wesentlicher infrastruktureller Mehrwert, allerdings würden sich die Überlegungen, wie der AKA-Betrieb künftig gestaltet werden kann, laut Fuhrmanns Einschätzung auch auf seinen Bereich weiter auswirken. „Zu viele Stimmen könnten dann Entscheidungen verwässern, für die ich aber als Sportlicher Leiter verantwortlich wäre. Ich will mich nicht verbiegen, gehe im Guten.“ Im Lauf der vergangenen Wochen sei die Entscheidung gereift – mittlerweile ist sie gefallen. Fuhrmann: „Wichtig war mir, den Rekrutierungsprozess des neuen 2008er-Jahrgangs noch mit abzuschließen. Ich bedanke mich jedenfalls beim gesamten AKA-Team und wünsche alles Gute für die Zukunft.“ Was der mittlerweile in Wien lebende gebürtige Neusiedler parallel auch klarstellte: „Ich habe keinen neuen Job in Aussicht.“

Vom Hintergrund nun ab in die erste Reihe

In der Fußballakademie Burgenland ist bereits die Personalentscheidung für Fuhrmanns Nachfolge gefallen. Patrick Glavanics, bislang Chef der Athletikabteilung, Schulkoordinator, Leiter des Internats und HAK-Lehrer im AKA-Schulmodell, wird künftig als Sportlicher Leiter aktiv sein. Schon vor einem Jahr war „Glava“, als Hans Füzi interimistisch die Position nach dem Abgang von Manuel Takacs innehatte und aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste, im Hintergrund leitend aktiv. Nun geht es für ihn tatsächlich ab in die erste Reihe. „Es kam sehr überraschend, aber ich freue mich und bin voller Tatendrang.“ Vor allem aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeiten habe der gebürtige Südburgenländer, der seit 2009 dabei ist, den Betrieb intus.

Dass er in der AKA als Trainer bislang keine eigene Mannschaft betreut hat, kommentiert der 39-Jährige wie folgt: „Ich hätte mehrmals die Möglichkeit gehabt, habe es aber stets so gesehen, dass man fix zugeteilt bei einer Mannschaft nicht den kompletten Überblick hat. Den brauche ich aber.“ Wie er seine Tätigkeit anlegt? „Ich sehe es langfristig und kenne die Jungs zudem aus den unterschiedlichsten Bereichen, das ist sicher ein Vorteil.“ Von Grund auf müsse man ohnehin nichts ändern, „vor allem gilt es nun zu verfeinern.“

Betreffend einer etwaigen Neuausrichtung der Fußballakademie sieht Glavanics vor allem eines: „Eine große Chance und eine Erweiterung der Möglichkeiten.“ Die es künftig eben zu optimieren gilt – was auch das Ansinnen von Oliver Snurer ist. Der in Bad Tatzmannsdorf lebende Geschäftsführer der Fußballakademie sagt: „Wir haben als Organisation immer bewiesen flexibel und lösungsorientiert zu sein. Patrick und unser Trainerteam sind bestens eingespielt. Wir werden weiterhin gemeinsam erfolgreich sein. Ich danke Stefan Fuhrmann und wünsche ihm alles Gute.“ Und Sportlandesrat Heinrich Dorner meinte in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender zur Bestellung des neuen Sportlichen Leiters: „Natürlich war auch ich überrascht von Stefan Fuhrmanns Abgang. Patrick Glavanics kennt unsere Akademie bestens in allen Facetten, verfügt über viel Erfahrung und ist für die sportliche Leitung hervorragend geeignet. Als Pädagoge und Trainer wird er unsere ausgezeichnete duale Ausbildung weiter verbessern und die Strukturen optimieren.“