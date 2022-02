Neue Spieleranzahl im Nachwuchs: Mit Innovation zu mehr Spaß

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat eine Innovation im Nachwuchsfußball beschlossen. Ab der neuen Saison 2022/23 wird die Anzahl der Spieler reduziert (siehe Info-Box). Der Sinn dahinter ist rasch erklärt: Weniger Kicker bewegen sich auf engeren Feldern mehr, es kommt zu einer Vielzahl an Ballkontakten und Treffern. Internationale Studien haben das schon vor längerer Zeit belegt, auf nationaler Ebene wenden Kindermannschaften von Bundesligaklubs diese Spielformen nicht nur im Training, sondern auch im Vergleich mit anderen Teams bereits an.

Im Breitensport erhofft man sich dadurch eine Steigerung der Lauf- und Anstrengungsbereitschaft, mehr Spiel und Spaß, mehr Tricks und Finten und im Endeffekt das, wovon ein Fußballspiel lebt – viele Tore. Hans Füzi, Nachwuchsboss des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), arbeitete im Vorjahr in einer eigens vom ÖFB dafür installierten Arbeitsgruppe mit. „Ich habe die Statistiken gesehen“, meint BFV-Nachwuchsreferentin Gabi Pinter. „Da wurden in der Praxis Kinder mit Sensoren ausgestattet, Messgeräte aufgestellt. In allen Sparten – bei Ballkontakten, Toren, Abschlüssen – gab es ein ordentliches Plus.“ Und BFV-Nachwuchssekretär Kurt Behringer ergänzt: „Wenn ich etwa die Schülerliga heranziehe, wo immer noch an einem 11 gegen 11 festgehalten wird, kann ich pro Match zwei bis drei Kicker aufzählen, die gar keinen Ball berührt haben.“ Behringer sieht in der Neuregelung hauptsächlich Vorteile, denn „als kleine Ortschaft kann ich jetzt viel leichter Mannschaften melden. Da bleibe ich länger eigenständig, benötige keine großen Spielgemeinschaften oder muss notgedrungen Spieler verleihen.“ Die Spielformen betrachtet er als „High-Intensity-Trainings“, denn alle Spieler sind ständig gefordert. „Bei drei gegen drei darf keiner auslassen. Da ist auch ein vermeintlich lauffaules Kind gefordert, sich mehr zu bemühen.“ Von 22. Februar bis 18. März sollen in allen Bezirken die (im Jänner aufgrund von Corona verschobenen) Nachwuchsklausuren über die Bühne gehen. Hier wird die Neuerung weiter thematisiert, die in manchen Bereichen bereits Usus ist. Behringer: „In der U13 haben wir Burgenländer einen Vorteil, denn da spielen wir schon seit einigen Jahren am verkleinerten Großfeld nach den U12-Regeln, also acht Feldspieler plus ein Tormann.“

Organisation bei den Spielen als Hürde

Auch Gabi Pinter sieht vorwiegend positive Effekte: „Die Kinder werden sehr rasch damit umgehen können. Wir werden sicherlich viele Neuanmeldungen bei den einzelnen Mannschaften haben.“ Der Trend geht also zum Fußball auf einem kleinen Feld. „Zuberbach hat beispielsweise für das Frühjahr eine U8 gemeldet, die hatten seit Ewigkeiten keine Nachwuchsmannschaft mehr“, führt Pinter aus.

Wenn Probleme seitens der Verbände geortet werden, dann trifft es die Organisation. „Klubs mit vielen Kindern – wie etwa Parndorf, St. Georgen/Eisenstadt oder Mattersburg werden wohl mehr Trainer und Betreuer engagieren müssen“, so Pinter weiter. Auch Behringer sieht für die Vereine „eine große organisatorische Herausforderung“. Mehrere Spielfelder parallel aufzustellen und dann dort zu coachen, da sind die Funktionäre ab dem Sommer gefordert. Doch die Ausbildung der Kinder müsse das Hauptaugenmerk sein.

Betreffend Regelwerk ist man bei den Verbänden noch am Tüfteln. Gibt es einen Anstoß? Wie werden Eckbälle und Abstöße ausgeführt? Landet der Ball im Out, gibt es dann einen Einwurf oder Einschuss? Pinter blickt auch schon etwas weiter. So sei vom ÖFB eine „Tor-Aktion“ für Klubs geplant, um die Mini-Tore zu bekommen. Auch bei der Spielzeit für Kinder, die im Online-System eingetragen sind, soll angesetzt werden. Da es immer wieder vorkommt, dass der eine oder andere Ersatzspieler nur wenige Minuten mitmachen darf, soll es zu einer Drittel-Vorgabe kommen. Jedes Kind muss dann mindestens ein Drittel der Spielzeit eingesetzt werden. Ab welcher Altersklasse das umgesetzt wird, ist aber noch nicht fixiert worden.