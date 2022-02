NSC kommt immer besser in Fahrt

Der holprige Vorbereitungsstart in der Seestadt, wo Verletzungen und Corona zunächst ein Hindernis waren, ist abgehakt. Beim NSC läuft es aktuell rund. „Die Testspiele bislang waren mehr als in Ordnung“, so Trainer Stefan Rapp. Vor allem in der Offensive klappt es aktuell, wie Kapitän Patrick Kienzl betont: „Das schaut schon richtig gut aus, da sind wir auf einem sehr guten Weg.“ Gegen Horitschon erzielte man sieben Treffer und beim Testspiel-Derby gegen den Lokalrivalen setzte man sich 4:2 durch.

„Dabei hätten wir da auch das eine oder andere Tor mehr erzielen könnte“, befand der NSC-Captain. Und auch wenn defensiv noch das eine oder andere Gegentor vermeidbar wäre, die beiden Leihgaben vom FAC – Manuel Holzmann und David Strmsek – haben bereits bewiesen, dass sie echte Verstärkungen sind. Weiters erfreulich ist die Rückkehr von Mario Töpel, der seine Verletzung beinahe überwunden hat und beim Spiel gegen Parndorf bereits einen Kurzeinsatz bekam. Am Dienstag spielte der Verteidiger beim Test gegen Marianum dann erstmals über die volle Distanz, genau so wie der zuletzt angeschlagene Marko Zlatkovic.

Die Leistung beim 4:1-Sieg gegen das Team aus Wien: „Großteils in Ordnung“, wie Manager Lukas Stranz befand. Einer stach dabei besonders heraus: Sebastian Toth, der in den letzten Tests leicht angeschlagen aussetzte und diesmal gleich dreifach traf. Maxi Wodicka sorgte für den vierten Neusiedler Treffer.

Der nächste Gegner für den NSC kommt wieder aus der Burgenlandliga: Am kommenden Samstag gastiert Deutschkreutz in der Seestadt (14 Uhr).